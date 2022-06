Skin Care Mistake: ड्राई स्किन पर न करें इन तेल की मसाज, हो सकती है परेशानी

ड्राई स्किन से छुटकारा पाने के लिए अक्सर लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये सोच कर की ऐसा करने से स्किन परेशानियां कम होंगी। हालांकि, रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की मानें तो उनके अनुसार ड्राई स्किन पर तेल लगाना सबसे खराब निर्णय है। उनकी मानें तो स्किम को इस तरह से मॉइस्चराइज करना आपके छिद्रों को बंद कर सकता है। क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं, तो आपकी स्किन सांस नहीं ले पाएगी। तेल स्किन को चिकना बना देता, जिससे धूल उस पर आसानी से जम जाएगी।

ड्राई स्किन पर इन तेल की मदद से न करें मसाज (What oils to avoid for Dry Skin)



1) बादाम का तेल

बादाम का तेल स्किन हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन का काम करता है। इसमें हाई लेवल के फैटी एसिड होते हैं जो स्किन में सुधार कर सकते हैं। इसमें विटामिन डी और ई भी होता है, जो एंटी इंफ्लामेटरी, शांत करने वाले गुणों के रूप में काम करता है। लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट होते हैं। यह स्किन पोर्ट को बंद कर सकता है और आपकी ड्राई स्किन को खराब कर सकता है। यह ब्रेकआउट का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा, यह तेल खुजली और रेडनेस का कारण भी बन सकता है।



2) जैतून का तेल

जैतून के तेल को मुंहासे वाली स्किन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ज्यादा ड्राई स्किन वालों के लिए भी जैतून का तेल अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैतून के तेल में मौजूद ओलिक एसिड ड्राई स्किन में नैचुरल मॉइस्चराइजिंग को खत्म कर सकता है। यह मुंहासे और स्किन पर चकत्ते पैदा कर सकता है। इसी के साथ सेंसेटिव स्किन वाले लोगों में एलर्जी भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स की मानें तो ड्राई स्किन, ब्लैकहेड्स और सूजन के मामले में ये तेल स्किन की नैचुरल मॉइस्चराइजिंग को कम कर सकता है।



3) नारियल का तेल

नारियल का तेल आपको नुकसानदायक यूवी किरणों से बचाने में मदद कर सकता है, वहीं यह आपकी स्किन को रूखा भी बना सकता है। एक्सपर्ट की मानें तो नारियल तेल का इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनमें मुंहासे निकलना, आंतों में तकलीफ और एलर्जी शामिल हैं।

