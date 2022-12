अकेले बच्चे की परवरिश करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, बच्चे के विकास पर पड़ता है बुरा असर

ऐप पर पढ़ें

Tips for Raising an Only Child: इकलौते बच्‍चों की परवरिश बाकी बच्चों की तुलना में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अकेले बच्चों के माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के जिद्दी और चीजें शेयर न करने की उनकी आदतों से परेशान रहते हैं। दरअसल, घर में एक से ज्‍यादा बच्‍चे होने पर वे एक दूसरे के साथ खेलते,लड़ते-झगड़ते, शेयरिंग, टींजिंग और सोशल स्किल जैसी बहुत सी बातें सीख जाते हैं। लेकिन अकेले बच्चे ज्यादा पैंपर किए जाने की वजह से अक्सर जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। ऐसे में पैरेंट्स को चाहिए कि ऐसे बच्चों की परवरिश करते समय कुछ गलतियों को करने से बचें। आइए जानते हैं चाइल्‍ड की पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसी ही कुछ जरूरी बातें।

ओवरप्रोटेक्टिव पैरेंट्स न बनें-

अक्‍सर देखा गया है कि इकलौते बच्‍चे के पेरेंट्स हमेशा बच्‍चों के इर्द गिर्द अपनी प्रोटेक्‍शन बनाए रखते हैं। कहीं बच्‍चे को चोट न लग जाए, कोई बच्‍चा उसे परेशान न करे, वो अभी अकेला ये काम नहीं कर पाएगा। ऐसे में बच्‍चें का डेवलपमेंट रूक जाता है। उन्‍हें खुद से चीजें एक्‍स्‍प्‍लोर करने दें और डिसीजन लेने दें।

अपनी मर्जी न थोपें -

अकेले बच्चे के माता-पिता हमेशा अपने बच्चे को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं । अपनी इसी कोशिश में वो कई बार अपनी मर्जी की चीजें बच्चे पर थोपने लग जाते हैं. ऐसी गलती न करें। बच्‍चे की चॉइस को प्राथमिकता दें। उसे अपने डिसीजन लेने की आजादी दें।

कंफर्ट जोन से बाहर निकालें-

अक्‍सर देख गया है कि सिंगल चाइल्‍ड या तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरों से बात करने में हिचकते हैं या वे चाहते हैं कि उनके दोस्‍त उनके हिसाब से काम करें। ऐसे में पेरेंट्स को उन्‍हें दोस्‍त बनाने या दोस्‍तों के साथ किस तरह शेयरिंग और दूसरे के इमोशंस को समझकर काम करने में मदद करनी चाहिए।

क्वॉलिटी टाइम-

दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो आपका बच्चा अकेलापन महसूस कर सकता है। ऐसे में जब भी आपको वक्त मिले उनके साथ टाइम स्‍पेंड करें। दिनभर की उनकी दिनचर्या के बारे में बात करें। उन्‍हें अपने दिन के बारे में बताएं। ऐसा करने से बच्‍चे के साथ आपका बॉन्ड मजबूत बनेगा।