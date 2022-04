दांतों में पायरिया होने पर तुरंत बंद कर दें ये 5 चीजें खाना, जानें क्या खाने से मिलेगा लाभ

Foods you must avoid eating during pyorrhoea: ओरल हाईजीन पर अच्छी तरह ध्यान न देने की वजह से मुंह से बदबू आने के साथ मसूड़ों और दांतों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे ही एक समस्या पायरिया की भी है। पायरिया मसूड़ों और दांतों में होने वाली एक आम समस्या है। पायरिया सबसे पहले कई तरह के बैक्टीरिया और इंफेक्शन की वजह से मसूड़ों को अपनी चपेट में लेता है। मसूड़ों में इंफेक्शन फैलने के बाद यह धीरे-धीरे दांतों और फिर दांत की हड्डियों तक फैल जाता है।

जीवाणुओं के मसूड़ों तक पहुंचने से पहले मसूड़ों में सूजन पैदा होती है और फिर धीरे-धीरे ये खराब होने लगते हैं। इस समस्या से बचे रहने के लिए व्यक्ति को ओरल हाईजीन के साथ अपने खानपान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं पायरिया की शिकायत होने पर किन चीजों को डाइट में करना चाहिए शामिल और किससे करना चाहिए परहेज।

पायरिया की शिकायत होने पर न करें इन चीजों का सेवन-

शुगर की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थ-

शुगर की अधिकता वाले रेडीमेड फूड्स का सेवन पायरिया की समस्या को और बढ़ा सकता है। कैंडी या टॉफी जिनमें एसिड और एक्स्ट्रा शुगर मिलाये जाते हैं दांतों के लिए बहुत नुकसानदेय होती हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से दांतों में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो बाद में दांतों के सड़न का कारण बनते हैं।

एसिडिक फूड्स-

अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो यह समझते हैं कि खट्टे और एसिड की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थ संतरा, नींबू और अंगूर जैसे फल सीधे खाने से दांतों को फायदा मिलता है तो अपनी सोच तुरंत बदल डालिए। अगर आप अम्लीय फूड्स और फलों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो इन्हें खाने के बाद दांतों की सफाई अच्छी तरह से करें।

सिट्रस फ्रूट्स जूस-

सिट्रस भी एक प्रकार का एसिड है जो खट्टे और रसीले फलों में अधिक पाया जाता है। इसका सेवन दांतों के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होता है। पायरिया की शिकायत होने पर तो ऐसे फलों का जूस पीते समय खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। आप इस तरह के फलों का सेवन करने के बाद अपने मुहं और दांतों की अच्छी तरह से सफाई जरूर करें।

शराब का सेवन-

यूं तो शराब का सेवन वैसे भी सेहत के लिए हानिकारक ही होता है लेकिन आपको अगर पायरिया की शिकायत है तो यह आपके दांतों की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है। शराब पीने के बाद मुहं के सूखने की समस्या होती है और ऐसे में आपके मुहं में लार की कमी होती है जिसकी वजह से दांतों की सड़न, मसूड़ों में सूजन और इंफेक्शन जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

स्टार्च की अधिकता वाले फूड्स-

हाई स्टार्च वाले फूड्स जैसे आलू के चिप्स, ब्रेड, पिज्जा, पास्ता और बर्गर आदि का सेवन करने पर इनेमल डीकैल्सीफाइड होने लगते हैं। इन स्टार्च युक्त फूड्स के टुकड़े दांतों के बीच में फंसकर दांतों में सड़न की वजह बनते हैं। ऐसे में पायरिया होने पर फास्ट फूड्स और स्टार्च की अधिकता वाले फूड्स का सेवन करने से बचना चाहिए।

पायरिया में इन चीजों का सेवन फायदेमंद-

-प्रोबायोटिक्स का सेवन करने से दांतों और मसूड़ों की सेहत अच्छी बनी रहती है। प्रोबायोटिक्स को मसूड़े की सूजन को कम करने के लिए फायदेमंद माना जाता है।

-ओमेगा -3 की पर्याप्त मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पायरिया और दांतों से जुड़ी कई समस्या में फायदा मिलता है।

-पायरिया की समस्या होने पर ग्रीन टी पीने से फायदा मिल सकता है। ग्रीन टी में कैटेचिन का उच्च स्तर मौजूद होता है जो मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद माना जाता है।

-पायरिया की शिकायत होने पर लाल और हरी रंग की शिमला मिर्च खाने से फायदा मिलता है।