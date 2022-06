How to Get Rid of Lizards at Home: घर की दीवारों पर इधर-उधर भागने वाली छिपकली शायद ही किसी व्यक्ति को अच्छी लगती होगी। छिपकली न सिर्फ देखने में गंदी लगती है बल्कि ये सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल छिपकली के मल और लार में सल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप अपने घर की दीवारों से छिपकली को छूमंतर करना चाहते हैं तो ये घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। जानते हैं कैसे।

छिपकली भगाने के असरदार उपाय-

काली मिर्च का स्‍प्रे-

काली मिर्च के स्प्रे का प्रयोग करके भी छिपकलियों को आसानी से दूर भगाया जा सकता है। इस स्प्रे को बनाने के लिए आपको किसी तरह के केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे बनाने के लिए आप काली मिर्च पाउडर को पानी के साथ मिलाकर स्प्रे बोतल में भरकर घर की दीवारों पर छिड़कें, जहां छिपकली होने की संभावना अधिक होती है। इसकी तेज गंध से छिपकली घर के भीतर नहीं आएगी।

कॉफी-

छिपकली भगाने के लिए कॉफी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कॉफी पाउडर में तम्बाकू मिला दें और इसकी छोटी-छोटी गोलियां बना लें। जहां छिपकली अधिक आती है उन्हें वहां पर रख दें।

लहसुन और प्‍याज-

एक स्प्रे बोतल में प्याज का रस और पानी भरने के बाद इसमें कुछ बूंदें लहसुन के रस की मिलाकर, अच्छे से हिला लें। अब इसे घर के हर कोने में छिड़क दें, जहां-जहां छिपकली सबसे ज्यादा आती है। इससे भी छिपकलियां दूर भाग जाती है।

प्याज-

प्याज को स्लाइस में काटकर उसे धागे से बांधकर लटकने से भी छिपकली भाग जाती है। प्याज में सल्फर ज्यादा मात्रा में होता है जिससे बुरी दुर्गंध निकलती है और छिपकली भाग जाती है।

बर्फ का ठंडा पानी-

ठंडा पानी भी छिपकली भगाने में मदद कर सकता है। जब आपको कही छिपकली दिखे तो उसपर ठंडा पानी छिड़क दें। इससे वह भाग जाएगी।