सावधान! कहीं आप भी तो नहीं करते बच्चे के डायपर से जुड़ी ये गलतियां, सेहत को हो सकता है नुकसान

Things to keep in mind while choosing diapers for babies: मां वर्किंग हो या फिर कोई हाउसवाइफ, बच्चों को डायपर पहनाने से दोनों का ही जीवन थोड़ा आसान जरूर हो जाता है। डायपर का उपयोग बेहद सुविधाजनक होने के साथ इन्हें धोने के झंझट से भी बचाता है। खास बात यह है कि ये बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनसे लीकेज की समस्या भी नहीं होती है। बच्चे को डायपर पहनाने के इतने सारे फायदे बताने के बाद भी अगर आपसे कहा जाए कि डायपर आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है तो? जी हां बच्चे को डायपर पहनाने से उसकी सेहत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, आइए जानते हैं इन साइड इफेक्ट्स और बच्चों के लिए उपलब्ध डायपर के अन्य विकल्पों के बारे में।

बच्चे को डायपर पहनाने के साइड इफेक्ट्स-

एलर्जिक रिएक्शन-

डायपर बनाने वाली कुछ कंपनियां इसे बनाते समय सिंथेटिक फाइबर, डाइज और केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। ये सभी हार्श केमिकल आपके बच्चे की नाजुक-कोमल त्वचा को नुकसान पहुचाकर उसे एलर्जी की समस्या दे सकते हैं। ऐसे में डायपर का चुनाव करते समय हमेशा सोफ्ट और स्किन फ्रेंडली मटेरियल से बने डायपर को चुनें।

स्किन रैशेज-

लंबे समय तक गीले गंदे डायपर में रहने से डायपर में बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं जो त्वचा पर रैशेज और छाले पैदा कर सकते हैं। ऐसे में बच्चे को रैशेज से बचाने के लिए समय-समय पर बच्चे का डायपर बदलती रहें और उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखें।

संबंधित खबरें

टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है-

डायपर केमिकल और सिंथेटिक मटेरियल से बनता है और इसे लंबे समय तक बच्चे को पहनाए रखने से ये बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में इसमें मौजूद हार्श केमिकल बच्चे की नाजुक त्वचा के जरिए शरीर में जाते हैं और टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं।



इन्फेक्शन की संभावना-

डायपर बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है वो बच्चे के पेशाब को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। लेकिन यही मटेरियल बच्चे के डायपर के अंदर हवा जाने से भी रोकता है जिसकी वजह से डायपर में बैक्टीरिया और जर्म्स पैदा होने लगते हैं और बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है। इसलिए बच्चे का डायपर बार-बार बदलती रहें।

डायपर के अन्य विकल्प-

डायपर के अन्य विकल्प के तौर पर कपड़े के डायपर,डायपर लाइनर्स का इस्तेमाल,पर्यावरण-अनुकूल डिस्पोजेबल डायपर का उपयोग बच्चे की त्वचा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है।

बच्चे के लिए अच्छा डायपर कैसे चुनें-

बच्चे के लिए ऐसा डायपर चुनें जो अच्छी तरह से पानी को अब्सॉर्ब करता हो और बच्चे की त्वचा का मॉइस्चर बनाए रखने में भी मदद करें। इस तरह के डायपर चुनने से लीकेज का खतरा कम हो जाता है और रैशेज और इन्फेक्शन की समस्या भी दूर रहती है।

- डायपर चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि डायपर का मटेरियल सॉफ्ट और केमिकल फ्री होना चाहिए, जो बच्चे की नाजुक त्वचा को किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचाए।

-लीकेज और बच्चे को सहज महसूस करवाने के लिए अच्छी फिटिंग का डायपर लेना जरूरी है।