क्या बच्चे की याद्दाश्त और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है मीठा खाना? ऐसे करें कंट्रोल

Too Much Sugar Can Cause Health Problems in Kids: बच्चा छोटा हो या बड़ा, मीठा खाने का शौकीन जरूर होता है। माता पिता भी अन्‍नप्रासन से लेकर बच्चे की नाराजगी दूर करने तक के लिए मीठे का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा मीठा बच्चे को देने से उनकी याद्दाश्त ही नहीं बल्कि सीखने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से बच्चे की सेहत को होते हैं क्या नुकसान और माता-पिता कैसे कर सकते हैं बच्चे की मीठा खाने की आदत को कंट्रोल।

क्या याद्दाश्त और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करती है चीनी?-

जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि शुगर का ज्यादा इस्तेमाल विशेषकर सीखने और याद्दाश्त से जुड़े अहम हिस्से हिप्पोकैम्पस पर नकारात्मक असर डालता है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग कर शुगर के ज्यादा इस्तेमाल के नुकसान को साबित किया है। चूहों को प्रति दिन मीठा ड्रिंक्स का इस्तेमाल कराया गया। रिसर्च के दौरान पता चला कि आदत की वजह से बचपन में सीखने और याद्दाश्त के सामान्य काम पर नकारात्मक असर पड़ा।

बच्चों को ज्यादा चीनी खिलाने के नुकसान

मोटापा (Obesity)-

कई माता-पिता सोचते हैं कि बच्चों में मोटापे (Obesity) का सबसे बड़ा कारण जंक फूड होता है, लेकिन बता दें कि शिशु में चीनी की मात्रा भी मोटापे का एक कारण बन सकती है। अगर किसी बच्चे का बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI 95 प्रतिशत से अधिक होता है, तो उसे मोटापे से ग्रस्त मानते हैं।

दांतों की समस्या-

अत्यधिक मीठा खाने की वजह से दांत जल्दी सड़ने लगते हैं। हालांकि, कई बार शरीर में जरूरी कुछ कैल्शियम की कमी के कारण भी दांतों में कैविटी की समस्या (Cavity problem) शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट्स की मानें, तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं जो पट्टिका बनाते हैं और जब हमारे पास शुगर युक्त भोजन और पेय होते हैं, तो पट्टिका में बैक्टीरिया चीनी को एसिड के रूप में बदल देता है, जो दांतों में कैविटी पैदा करने लगता है।

कमजोर इम्‍यूनिटी -

व्‍हाइट शुगर में कुछ और नहीं बल्‍कि रिफाइंड शुगर होती है जिसमें घातक केमिकल मिले होते हैं जो बच्‍चों के लिए नुकसानदायक है। सफेद शक्‍कर का ज्‍यादा सेवन करने से बच्‍चे की इम्‍यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बच्‍चों को संक्रमण और अन्‍य बीमारियां घेरने लगती हैं। स्‍टडी में साफ बताया गया है कि जो माता-पिता बच्‍चों को मीठा खिलाने की आदत डालते हैं, उन बच्‍चों को आगे चल कर हार्ट की बीमारी का रिस्‍क रहता है।

डायबिटीज की समस्या -

चीनी का अधिक मात्रा में सेवन करने से बच्चे का ब्लड शुगर लेवर बढ़ सकता है। जिसकी वजह से उसकी आई लेंस में सूजन आ सकती है। हालांकि, जब आप बच्चों को चीनी से दूर रखते हैं, तो यह स्थिति सामान्य हो सकती है।

किडनी हो सकती है प्रभावित-

बच्चों को अधिक मात्रा में चीनी या फिर नमक खिलाने से उनकी किडनी प्रभावित हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को सीमित मात्रा में चीनी खिलाएं। ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे।

पाचन की समस्याएं-

अधिक मात्रा में चीनी खाने से बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसा करने से उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के साथ कई समस्याएं हो सकती है, जिसमें एसिडिक पाचन तंत्र, अपच, और खराब अवशोषण शामिल है जो महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों को अवशोषित नहीं कर पाता है।

कैसे कम करें बच्चे की चीनी खाने की आदत-

-अधिक मीठी चीजों की जगह बच्चों को सिर्फ हेल्दी फूड्स ही खाने के लिए दें।

-बच्चे को दिन में कम के कम दो बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट (Fluoride toothpaste) से ब्रश करवाएं।

-बच्चे को शांत कराने के लिए मीठी चीजों का सहारा न लें।

-घर में मीठे खाद्य पदार्थ बहुत ही सीमित मात्रा में लाएं। यह बच्चे के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों के लिए हेल्दी आदत हो सकती है।

-बच्चे को हमेशा बिना चीनी वाला दूध ही पिलाएं।

-बच्चे को कोई भी पैक्ड खाद्य पदार्थ देने से पहले उसमें सम्मलित चीनी की मात्रा जरूर देखें।