खाना खाने के बाद चाय का सेवन पड़ सकता है सेहत पर भारी, खतरे जान लेगें तो आज ही छोड़ देंगे ये आदत

Side Effects of Drinking Tea After Meal: दिन की शुरूआत करनी हो या फिर पूरे दिन की थकान मिटानी हो, चाय के शौकीन लोगों के लिए यह हर मर्ज की दवा है। लेकिन आप भी अगर उन लोगों में शामिल हैं जो खाना खाने के तुरंत बाद चाय जरूर पीते हैं या पीना पसंद करते हैं तो अपनी यह आदत आज से ही बदल डालें। जी हां चाय में मौजूद कैफीन शरीर में कोर्टिसोल या स्टेरॉइड हॉर्मोन (Cortisol or Steroid Hormone) को बढ़ाकर सेहत को कई तरह के ऩुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं खाना खाने के बाद चाय पीने से क्या होते हैं सेहत को नुकसान।

न्यूट्रिशनिस्ट और वैलनेस एक्सपर्ट वरुण कत्याल ( Varun Katyal, Nutritionist And Wellness Expert) के अनुसार भोजन के तुरंत बाद चाय पीना कई कारणों से अच्छा नहीं होता है। यह हमारे भोजन से बहुत सारे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर सकता है। चाय में मौजूद टैनिन हमारे भोजन से आयरन और प्रोटीन के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। पाचक रसों को पतला करके यह व्यक्ति के पाचन को भी प्रभावित कर सकता है।

खाना खाने के बाद चाय पीने के नुकसान -

बढ़ता है ब्लड प्रेशर-

खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत आपको ब्लड प्रेशर का मरीज बना सकती है। दरअसल, चाय में कैफीन होता है। जो खाने खाने के बाद चाय का सेवन करने पर ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा कर सकता है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को तो खाने के बाद चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

दिल की सेहत के लिए खतरा-

खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत आपको दिल का रोगी बना सकती है। लंच और डिनर के बाद चाय का सेवन करने से व्यक्ति को दिल के रोग घेर सकते हैं। आपकी यह आदत दिल की धड़कन के तेज होने का भी कारण बनती है।

पाचन तंत्र की समस्याएं-

खाना खाने के तुंरत बाद चाय का सेवन पाचन तंत्र कमजोर बनाकर शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ा सकता है। जिसकी वजह से व्यक्ति को खाना पचाने में परेशानी होती है।

आयरन की कमी -

खाने के बाद चाय पीने से शरीर में आयरन की भी कमी हो सकती है। कर पाता है, जिससे बॉडी में आयरन या खून की कमी होने लगती है। चाय में फेनोलिक यौगिक पाया जाता है, यह आयरन को अवशोषित करने में बाधा डालता है। खाना खाने के बाद चाय पीने से शरीर प्रोटीन के साथ शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे एनीमिया की समस्या पैदा हो सकती है।

सिर दर्द की समस्या-

आमतौर पर घरों में सिरदर्द होने पर लोग चाय का सेवन कर लते हैं। सिर का दर्द दूर करने के लिए यह एक बेहतरीन घरेलू उपाय माना जाता है। लेकिन खाने के बाद चाय का सेवन करने से शरीर में गैस बनने से सिर दर्द की समस्या पैदा हो सकती है।

ध्यान रखें ये बातें-

अगर आप चाय के शौकीन हैं, तो खाना खाने के 1-2 घंटे बाद चाय पी सकते हैं।

Disclaimer- इस आलेख में दी गई जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है । हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें। हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है।