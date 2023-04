ऐप पर पढ़ें

अपनी और बच्चों की सुविधा के लिए माएं उन्हें डायपर पहनाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिस्पोजेबल डायपर बहुत अधिक सुविधाजनक होते हैं। लेकिन क्या वे शिशुओं के लिए सुरक्षित हैं? अधिकांश पेरेंट्स इस प्रोडक्ट के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में नहीं जानते। ये बच्चे के प्रजनन अंगों के साथ दो साल से अधिक समय तक 24 घंटे संपर्क में रहते हैं। डिस्पोजेबल डायपर (side effects of diaper for baby) को लीक प्रूफ पॉलिमर, सुपर एब्जोर्बेंट पॉलिमर और कुछ सुगंधित केमिकल की मदद से बनाया जाता है। इसलिए इसके संभावित खतरों से पेरेंट्स को अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। कई शोध बताते हैं कि 24 घंटे डायपर में बंद बच्चे को बड़े होने पर भी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा बना (side effects of diaper for baby) रहता है। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - कपड़े के नैपकिन और कुछ देर नंगा छोड़ना है शिशुओं के लिए फायदेमंद, वैज्ञानिकों ने बताए डायपर के साइड इफेक्ट



सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।