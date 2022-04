हिंदी न्यूज़ लाइफस्टाइल Side Effect of Hair Colouring: बालों को कलर करने से पहले जानें इसके साइड इफेक्ट, बाद में नहीं होगा पछतावा

बालों को कलर करवाने के बाद लुक पूरी तरह से बदल जाता है। कई बार लोग सफेद बालों को छिपाने के लिए भी कलर करते हैं। हालांकि, इस खूबसूरत लुक के लिए आपको कई तरह के साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Avantika Jain Sun, 10 Apr 2022 09:40 AM

