दुनिया भर में, 60 मिलियन से अधिक लोग, जिनमें लाखों बच्चे शामिल हैं, 1980 के दशक की से एचआईवी संक्रमित हो चुके हैं। जिसमें एड्स से अब तक 25 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, 2019 में हुये सरकारी सर्वे के अनुसार भारत में, लगभग 23.49 लाख लोग एचआईवी/एड्स से पीड़ित हैं। यह आंकड़ें हैरान और परेशान कर देने वाले हैं, क्योंकि इस समय जब कोविड - 19 पैनडेमिक का प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एड्स जैसी समस्या व्यक्ति का पूरा जीवन प्रभावित कर सकती है। इसलिए आज वर्ल्ड एड्स डे (World Aids Day 2022) के उपलक्ष्य पर इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप एचआईवी से खुद को कैसे बचा सकती हैं (how to protect yourself from HIV)। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - सेक्स टॉय शेयर करना भी बन सकता है एचआईवी का कारण, जानिए इससे बचने के कुछ जरूरी उपाय

