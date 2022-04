वैज्ञानिकों ने जताई चिंता, मामूली स्तर का कोरोना भी पुरुषों की प्रजनन क्षमता को कर सकता है प्रभावित

मामूली या मध्यम स्तर का कोरोना संक्रमण भी पुरुष प्रजनन प्रणाली संबंधी प्रोटीन के स्तर में बदलाव कर सकता है। इससे उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में यह दावा किया गया है।

एजेंसी,नई दिल्ली Manju Mamgain Tue, 12 Apr 2022 08:06 AM

