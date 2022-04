समुद्र में खोजे गए 5,000 से अधिक नए वायरस, मनुष्यों के साथ जानवरों और पौधों के लिए भी खतरनाक

कोरोना वायरस महामारी के दौरान वैज्ञानिकों ने समुद्र में एक बड़ी खोज की है। इस नई खोज में दुनियाभर के महासागरों से वायरस (विषाणु) की 5,500 नई प्रजातियां पाई गई हैं, जिन्हें शोधकर्ता उनकी विविधता के अनुस

हिन्दुस्तान ब्यूरो,नई दिल्ली Manju Mamgain Tue, 12 Apr 2022 08:17 AM

इस खबर को सुनें