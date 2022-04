मरते वक्त क्या सोचता है इंसान? एक शोध में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

मौत के बाद क्या होता है, यह जानने के लिए इंसान हमेशा ही उत्सुक रहा है। फिल्मों और कहानियों में मौत को कई तरह से दर्शाया जाता है। कई फिल्मों में दिखाया गया है कि मरते वक्त इंसान की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह घूम जाती है। अब यह बात एक रिसर्च में भी सामने आई है। Frontiers in Aging Neuroscience में छपे एक साइंस जर्नल में इस बात का खुलासा किया गया है कि मरते वक्त हमें जिंदगी के सारे खास पल याद आ जाते हैं। इस जर्नल का टाइटल है, 'Enhanced Interplay of Neuronal Coherence and Coupling in the Dying Human Brain'।



गलती से रिकॉर्ड हो गई स्कैनिंग



इस रिसर्च में मरने वालों या जो मौत को छूकर लौट आए हैं ऐसे लोगों का डेटा लिया गया था। यह खोज अचानक ही हो गई। दरअसल शोधकर्ता एक 87 साल के एपिलेप्सी के मरीज का चेकअप कर रही थी। उस मरीज का ब्रेन स्कैन किया जा रहा था तभी उनकी मौत हो गई। उनके मरने से पहले उनके दिमाग में जो चल रहा था उसकी इमेज (तरंगों के रूप में) मिलीं जिसे देखकर सभी हैरान रह गए।

दिल होता है बंद पर चलता है दिमाग



द डेली डाइजेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, शोध में यह भी पता चला कि मौत होने पर दिल बंद हो जाता है जबकि दिमाग 30 सेकंड बाद तक चलता रहता है। इससे पहले ऐसी रिसर्च इंसान को छोड़कर दूसरी प्रजातियों पर हो चुकी है। यह पहले मौका था जब किसी इंसान के मरने के ठीक पहले और बाद की वेव्स रिकॉर्ड हो गईं। चूहों पर एक्सपेरिमेंट में भी पता चल चुका है कि जब उनका दिल बंद हो जाता है उसके 30 सेकंड बाद तक दिमाग में जबरदस्त ऐक्टिविटी होती है। इस रिसर्च से यह कन्क्लूजन निकला कि मरते वक्त हमारे दिमागे में वैसी ही गामा वेव्स ऐक्टिविटी होती है जैसी कि गुजरीं बातें याद करते वक्त।