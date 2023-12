ऐप पर पढ़ें

स्मार्टफोन के बिना अब जिंदगी की कल्पना करना संभव नहीं। स्मार्टफोन हैं, तो तरह-तरह के ऐप हैं। अपने इस नए कॉलम के जरिए हम आपको देंगे, ऐसे ही उपयोगी ऐप्स की जानकारी। ताकि आपकी जिंदगी बन सके, पहले से कुछ ज्यादा आसान, कुछ ज्यादा मजेदार!



अपराध की रिपोर्टिंग हुई आसान (CITIZENCOP)

कितनी दफा ऐसा हुआ है कि आपने अपनी नजरों के सामने कोई घटना होते देखा है, पर डर के कारण उसकी रिपोर्टिंग नहीं की है? इस ऐप की मदद से आप बिना किसी डर के किसी भी घटना की रिपोर्टिंग कर सकती हैं। यह एक लोकेशन आधारित सेफ्टी ऐप है। यह ऐप पुलिस और आम नागरिकों के बीच की खाई को पाटने में सफल रहा है। आप चाहे किसी अपराध की शिकार हुई हैं या फिर आपने किसी अपराध को होते हुए देखा है, दोनों ही स्थितियों में आप इस ऐप की मदद से पुलिस को रिपोर्ट कर सकती हैं। खास बात यह है कि अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए यहां आपको अपनी पहचान जाहिर करने की भी जरूरत नहीं है। गुमशुदा सामान की रिपोर्टिंग भी इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। इस ऐप की मदद से आपके दोस्त व रिश्तेदार जरूरत पड़ने पर आपकी लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। यह ऐप मुंबई, नोएडा, वाराणसी, बैंगलुरू, रायपुर, झांसी, इंदौर, भोपाल और जबलपुर के अलावा के देश के कई अन्य शहरों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

आपके सपनों का आशियाना (99ACRES)

अपनी पसंद के अनुरूप घर तलाशना आसान काम नहीं। कभी घर का डिजाइन पसंद नहीं आता, तो कभी लोकेशन। कभी आपको घर पसंद नहीं आता, तो कभी जीवनसाथी को। घर के तलाशने के इस मुश्किल भरे काम को थोड़ा आसान आप इस ऐप के माध्यम से बना सकती हैं। इस ऐप पर आप किराये के लिए तरह-तरह की प्रॉपर्टी देख सकती हैं। ऐप पर उपलब्ध अच्छी क्वालिटी की तसवीर और वीडियो के माध्यम से निर्णय लेने की आपकी प्रक्रिया थोड़ी-सी आसान हो जाएगी। ऐप पर देश भर के दस लाख से भी ज्यादा घरों की जानकारियां सविस्तार उपलब्ध हैं। मकान मालिक और किरायेदार ऐप पर उपलब्ध निजी जानकारियों जैसे फोन नंबर और ईमेल के माध्मय से एक-दूसरे से संपर्क कर सकते हैं।

अब कोई नहीं आपको बोलेगा भुल्लकड़ (TO DO REMINDER WITH ALARM)

आपकी सबसे खास दोस्त का आज जन्मदिन है। उपहार वगैरह तैयार है, पर यह क्या शाम होने को आई और आप तो उसे विश करना ही भूल गईं? बच्चे को वैक्सीनेशन लगवाना था, पर आपको याद आया पूरे दो सप्ताह बाद। घबराइए नहीं, साधारण से लेकर जरूरी बातों को भूलने वाली आप अकेली नहीं है। विभिन्न अध्ययनों में भी यह साबित हो गया है कि पिछले कुछ समय से लोगों में भूलने की समस्या बढ़ी है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अपने फोन में यह ऐप डाउनलोड कर लें। इस ऐप के आसान फीचर्स वाकई में आपकी जिंदगी को आसान बना देंगे। बस, इस ऐप में आपको अपने काम का रिमांइडर लगाना होगा। इसकी मदद से आप अपने हर दिन के काम, मीटिंग्स, होमवर्क, असाइनमेंट, दवा खाने से लेकर बिल जमा करने तक का रिमाइंडर लगा सकती हैं। रिमांइडर की मदद से आप ना सिर्फ अपने सभी जरूरी काम वक्त पर कर पाएंगी,बल्कि अब से कोई आपको भुल्लकड़ भी नहीं कहेगा।