रियल लाइफ में चाहिए बॉलीवुड जैसा रोमांस तो मियां बीवी भूलकर भी न करें ये गलतियां

Things to avoid to have romantic married life: बॉलीवुड फिल्मों को देखते समय अक्सर कई कपल्स के मन में ये ख्याल आता होगा कि काश, हमारा पार्टनर भी रोमांस किंग शाहरुख खान या सलमान खान जैसा लविंग और केयरिंग होता। लेकिन असल हकीकत लोगों की फिल्मों से बिल्कुल अलग होती है। दरअसल, पति-पत्नी का रिश्ता बेहद नाजुक होता है। जिसमें दो अलग-अलग परवरिश वाले लोग एक साथ एक छत के नीचे एक दूसरे का साथ जीवन भर निभाने की कसम लेते हैं। लेकिन जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव की वजह से उनके बीच का प्यार कब गायब हो जाता है, उन्हें खुद इस बात का पता नहीं चलता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको किसी बॉलीवुड हीरो की तरह प्यार करे तो भूलकर भी न करें ये गलतियां।

रियल लाइफ में चाहिए बॉलीवुड जैसा रोमांस तो न करें ये गलतियां-

-अक्सर देखा जाता है कि कपल्स के बीच जब कभी किसी बात को लेकर बहस या झगड़ा होता है तो वो पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। आपके ऐसा करने से बात बनने की जगह और ज्यादा बिगड़ जाएगी।

-कई बार कपल्स झगड़ते हुए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे के पेरेंट्स तक को अपनी लड़ाई के बीच में लाने से नहीं चूकते। जो कि बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के सेंसेटिव इशू को धैर्य से सुलझाने का प्रयास करें। अपने झगड़े के बीच परिवार के सदस्यों को लाने से स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है।

-आमतौर पर देखा, जाता है कि पति-पत्नी किसी बात पर झगड़ते हुए खुद को सही ठहराने की अपनी पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। याद रखें कि रिश्ते में प्यार का बने रहना जरूरी है जिद का नहीं।