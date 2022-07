रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स, नाराजगी होगी झट से दूर

Tips to deal with your angry wife: पति हो या पत्नी, दोनों ही गृहस्थ जीवन के दो पहिए होते हैं, किसी एक के भी रूठने पर वैवाहित जीवन की गाड़ी चला पाना दूसरे व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपसे कभी आपकी पत्नी नाराज हो जाए तो उसे मनाने के लिए ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं।

पता करें नाराजगी का कारण-

बीवी की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे पहले उसकी वजह पता करने की कोशिश करें। इसके लिए सबसे पहले पत्नी से अकेले में बैठकर बात करने की कोशिश करें। आपके ऐसा करने से आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाएगी।

शांत होने का दें समय-

कई बार घर और ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां संभालते हुए पत्नी को गुस्सा आ सकता है। अगर किसी दिन आपकी पत्नी ज्यादा गुस्से में हो तो उसे पहले शांत होने के लिए कुछ समय दें। उनकी किसी भी बात का जवाब तुरंत देने से भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है। आपको जब लगे की वो थोड़ा शांत हो गईं हैं तो उनके साथ 15 से 20 मिनट का क्वालिटी टाइम बिताएं।

गिफ्ट दें-

नाराज पत्नी को मनाने के लिए फूल और गिफ्ट बेस्ट माने जाते हैं। आप चाहे तो पत्नी को मनाने के लिए कस्टमाइज गिफ्ट का सहारा ले सकते हैं। आप पत्नी के लिए नेकलेस, केक, कूशन जैसी चीजों को कस्टमाइज करवा सकते हैं।

खुद बनाएं खाना-

नाराज पत्नी को मनाने के लिए आप घर पर उसकी फेवरेट डिश बनाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाएं। आपके ऐसा करने से उनका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा।

शॉपिंग पर ले जाएं-

अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज है तो उन्हें उनकी मनपसंद शॉपिंग करवाकर उनका मूड फ्रेश करें। शॉपिंग के दौरान कोई अच्छा मौका देखकर प्यार से पार्टनर को सॉरी बोल दें।