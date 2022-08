ब्रेकअप के बाद फील हो रहा है अकेलापन तो काम आएंगे ये टिप्स

How to feel better after breakup: जब आप किसी व्यक्ति को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो सोते-जागते सिर्फ उसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आपका अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो आपका मन किसी चीज में नहीं लगता। किसी की यादों को भुलाना आसान बात नहीं होती है। ऐसे में कुछ लोग ब्रेकअप के बाद पूरी तरह से मेंटली और इमोशनली कमजोर हो जाते हैं। वो न दोस्तों के साथ पहले की तरह घुमते-फिरते हैं और न ही किसी से बातचीत करके ही अपना मन हल्का करना चाहते हैं। अगर आप भी फिलहाल ब्रेकअप का दर्द झेल रहे हैं तो ये टिप्स आपको इस दर्द से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

दोस्तों से बात करें-

ब्रेकअप के बाद लोग अकसर ये गलती करते हैं कि खुद को कमरे में बंद करके दुनिया से कटने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा करके आप अपने दुख को कम नहीं बल्कि और बढ़ा लेते हैं। ऐसे में अपने मन की सारी बातें अपने खास लोगों के साथ शेयर करें। ताकि वो आपको इस दुख से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकें।

पास्ट को भूलने की कोशिश करें-

जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति के लिए दिल में फीलिंग्स आने के बाद ही आप उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन जब आपका भरोसा टूटता है या वो व्यक्ति आपके इमोशन को ठेस पहुंचाता है तब आप न चाहते हुए भी उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में सिचुएशन को समझकर, उसे एक्सेप्ट करके जल्द से जल्द अपने एक्स पार्टनर को भूलने की कोशिश करें।

खुद के साथ समय बिताएं-

ब्रेकअप के बाद खुद को डिप्रेशन की तरफ धकेलने की जगह अपने कामों से कुछ दिन का ब्रेक लेकर खुद के साथ समय बिताने और खुद को समझने की कोशिश करें। अपना मन ऐसे कामों में लगाएं जो आपकी पसंद के हो।