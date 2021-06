Relationship Tips: शादीशुदा जिंदगी हो गई है बोरिंग, रिश्ते में रंग भर देंगी ये 5 बातें

Secrets to Keep Your Relationship Exciting And Fresh: शादी प्यार और विश्वास की डोर से बंधा एक मजबूत बंधन है। जिसमें दो लोग एक दूसरे के सुख-दुख अपनाकर अपनी सारी उम्र एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला करते हैं। रिश्ते के शुरुआत में तो सभी कपल्स एक दूसरे की फीलिंग का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन समय के साथ यह इमोशन्स कम या खत्म होने लगते हैं। एक उम्र के बाद दोनों सिर्फ घर से जुड़ी जिम्मेदारियां ही निभा रहे होते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में दोबारा पहले जैसे रंग भरने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स।

पार्टनर को करीब लाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके-

रोमांटिक यादों को फिर से टटोलें-

अपनी बोरिंग शादीशुदा लाइफ में रंग भरने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ के रोमांटिक सुनहरे पलों को याद करते हुए उन बातों को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। इन बाातों में आपकी पहली मुलाकात से लेकर आपकी रोमांटिक डेट भी शामिल हो सकती है। अपने पार्टनर को बताएं कि वो सभी प्यार भरे पल आपके दिल में आज भी एक खास जगह बनाए हुए हैं।

पार्टनर से न करें शर्म -

घर के फैसलों से लेकर रोमांस से जुड़ी हर बात अपने पार्टनर से खुलकर करें। अपनी फैंटेसीज और फीलिंग को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए बिल्कुल न शर्माएं।

छोटी-छोटी बातों से न करें मूड खराब -

खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए यह बहुत अहम चीज है कि कपल एक दूसरे को उनकी अच्छी और बुरी दोनों आदतों के साथ स्वीकार करें। आप अगर किसी एक चीज में अच्छे हैं तो आपके पार्टनर किसी और चीज में होंगे। पार्टनर से गलती होने पर चिल्लाने या गुस्सा दिखाने के बजाय प्यार से और आराम से समझाने की कोशिश करें। खुद गलती करने पर उनसे मांफी मांग लें। जीवन की गाड़ी चलाने के लिए आप दोनों को एकदूसरे की खूबियों की जरूरत है।

समय-समय पर पार्टनर की तारीफ-

कभी-कभी पार्टनर की बातों, लुक्स और बनाए हुए खाने की तारीफ करें। इससे रिश्ते में मजबूती आने के साथ प्यार भी बढ़ेगा।

प्लान करें हॉली डे -

लाइफ में पहले जैसे रंग भरने के लिए बीच-बीच में पार्टनर के साथ हॉली डे भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप काम की वजह से अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टियां लेकर हॉली डे पर जाएं। इससे आप मेंटली रिफ्रेश होने के साथ रिलेशनशिप को भी मजबूत कर पायेगें।