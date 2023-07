अजनबी शहर में महसूस करते हैं अकेलापन, दोस्तों के बिना खुश रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips to be happy without friends: अगर आप किसी जरूरी काम या ऑफिस की तरफ से किसी दूसरे शहरे आए हुए हैं। लेकिन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए वाकई बेहद काम की होने वाली है। आपने अक्सर अपने आसपास भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अकेले रहने से डरते हैं और हंसने, घूमने और बात करने के लिए हमेशा किसी न किसी की कंपनी तलाशते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके खुश रहने के लिए दूसरे लोगों पर आपकी यह निर्भरता कई बार आपके आत्मविश्वास तक को चोट पहुंचा सकती है। अपने मूड को अच्छा रखने के लिए दूसरों का सहारा ढूंढने वाले लोग अकसर तनाव के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको अकेले रहने पर भी खुश रहने में मदद कर सकते हैं।

खुद पर दें ध्यान-

अपने व्यस्त जीवन में शायद ही आपको अपने लिए समय मिल पाता हो। ऐसे में जब आपको कुछ दिन अकेले रहना है तो अपने रूटिन शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लेकर खुद पर थोड़ा ध्यान दीजिए। नियमित रूप से व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, अपने पसंदीदा रेस्तरां में खाना खाएं, पर्याप्त नींद लें, अकेले पैदल चलना शुरू करें और स्पा जैसी कई ऐसी गतिविधियों को रूटिन में शामिल करें, जिन्हें करने से आप फ्रेश फील करें।

हॉबी पर करें काम-

अगर आप लंबे समय से कुछ नया सीखाना या करना चाह रहे हैं तो इस मौके का फायदा उठाएं। यह वक्त गुजारने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। कुछ ऐसा करें जिसे करने में आपको मजा आए। फिर चाहे वो अपने फेवरेट राइटर की किताब पढ़ना हो, पेंटिंग हो या फिर डांस करना।

एक्टिव रहें-

फिजिकली एक्टिव रहने से न सिर्फ आप रोगमुक्त रहते हैं बल्कि आपका मूड भी फ्रेश बना रहता है। व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने में मदद मिलती है जो आपको खुश महसूस कराने में मदद कर सकते हैं।