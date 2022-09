नए-नए रिश्ते में भूलकर भी न करें ये गलतियां, बिगड़ सकती है बनी बनाई बात

Things You Should Never Do in a Relationship: जब दो लोग एक रिश्ते में साथ आते हैं तो उसे सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा करते समय लोग अति उत्साह में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो उन्हें अपने नए-नए रिश्ते में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनकी ये गलतियां उनके पार्टनर के मन में उनके लिए प्यार की जगह संदेह पैदा कर सकती है। अगर आप भी अभी-अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो पता कर लें कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां। आइए जानते हैं।

रिश्ते में भूलकर भी न करें ये गलतियां-

हर बात की जल्दबाजी-

आपने अक्सर बड़े-बुज़ुर्गों को रिश्ता लंबा चलाने के लिए शुरुआत से ही संभल-संभलकर चलने की सलाह देते हुए सुना होगा। समय भले ही बदल गया हो, लेकिन यह सलाह आज भी रिश्ते में प्यार और सम्मान लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बेहद कारगार है। लेकिन आजकल के युवा दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते ही अगले स्टेप के बारे में सोचने लगते हैं। रिश्ते की सड़क पर तेज ड्राइविंग करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना होने के अधिक चांस हैं। ऐसे में अपने रिश्ते को पकने के लिए समय दें ताकि आपको एक दूसरे को समझने का पूरा मौक मिले और आगे चलकर किसी तरह का कोई पछतावा न हो।

न करें पार्टनर से एक्स का जिक्र-

आपने कई बार यह सलाह सुनी होगी कि एक फ्रेश स्टार्ट आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने पास्ट को पूरी तरह भूला चुके हों। जी हां, अगर आपको जीवन में एक नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ना है तो पिछली सारी बातों, लोगों को भूलना होगा। पर एक सच्चाई यह भी है कि हमारा दिमाग़ कोई मशीन नहीं है कि डेटा इरेज़ किया और सब रीसेट। हम लाख कह लें कि पिछले रिश्ते को या प्रेमी-प्रेमिका को पूरी तरह भुला चुके हैं, पर दिमाग़ के किसी कोने में वे रह ही जाते हैं। ऐसे में नए रिश्ते में जाते समय पूर्व प्रेमी या प्रेमिका को दिमाग़ में रखते हैं तो बेहतर होगा उनका ज़िक्र ज़ुबान से न करें। ऐसा करते ही आपके नए रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाएगी।

न करें तुलना-

आपने कई लोगों को अपने एक्स की तुलना अपने पार्टनर से करते हुए देखा या सुना होगा। यहीं से गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपको यह बात समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की तुलना पार्टनर के एक्स से होते हुए पसंद नहीं करता है। ऐसे में बार-बार की जाने वाली तुलना से नए पार्टनर को लगने लगता है कि आप अभी तक पुराने रिश्ते से उबर नहीं पाए हैं, और काफी चांसेस बनते हैं कि वह आपको छोड़कर आगे बढ़ जाए।

हर बार आप ही करें जब रिश्ते को बचाने का प्रयास-

जब हम रिश्ते में होते हैं, तो कई बार छोटे-मोटे झगड़े और मनमुटाव हो जाते हैं। ऐसे में सलाह यह दी जाती है कि अपनी ईगो बगल में रखकर आपको पार्टनर से सुलह कर लेनी चाहिए। ईगो को बगल में रखनेवाली बात केवल तब तक ही अच्छी होती है, जब तक दोनों पार्टनर इसे अपनाते हों। यदि रिश्ते में बार-बार आपको ही झुकना पड़ता हो, तब रिश्ता नया हो या पुराना समझ जाइए, कुछ तो गड़बड़ है। आपको बिना देर किए पार्टनर से इस बारे में बात करना चाहिए। यदि आप बात किए बिना रिश्ता बचाए रखने के लिए हर बार झुकते रहेंगे तो शर्तिया आगे चलकर आपके रिश्तों में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आनेवाली हैं।

अपनी आज़ादी को पार्टनर को सौंप देना-

नए-नए प्यार में पार्टनर को ख़ुश करने या कहें उसे प्रभावित करने के लिए कई लोग अपनी पूरी दिनचर्या ही पार्टनर के अनुरूप बना लेते हैं। यह शुरू-शुरू में अच्छा लग सकता है, पर कुछ समय बीतने के बाद इस तरह का प्यार दोनों ही पार्टनर्स के लिए घुटन का कारण बनने लगता है। इसलिए आप अपने पार्टनर से भले ही कितना भी प्यार क्यों न करते हों, अपनी आज़ादी को कभी भी उन्हें सरेंडर न करें। अपना मी-टाइम, अपने दोस्तों और परिवार के लिए समय निकालना न भूलें।