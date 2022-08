पार्टनर को गलती से भी न दें इन 3 चीजों पर सलाह, कड़वाहट से भर सकता है रिश्ता

Things that can ruin your love life: आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने पार्टनर की कमियां और खूबियां, दोनों ही पहले से जानते हैं। इन्हीं अच्छाईयों और बुराईयों के साथ आप अपने पार्टनर को दिल से अपनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कई बार जीवन में कुछ अहम फैसले लेने के लिए व्यक्ति को अपने पार्टनर से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसे मौके पर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन पर अपने पार्टनर को सलाह देने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं।

कमियां गिनाना-

कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमी होती है। सिर्फ कुछ ही इंसान अपनी उन कमियों को स्वीकार कर पाते हैं और बाकी उससे दूर भागते हैं। अगर आप झगड़ा करते वक्त अपने पार्टनर की कमियों को उन्हें गिनाएंगे तो इससे आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी बढ़ेगी, जिसका नतीजा भविष्य में और लड़ाइयां होंगी। इसलिए जितना हो सके अपने पार्टनर की कमियों को हाईलाइट न करें, उचित समय देखकर उनसे प्यार से इस विष्य पर बात करें।

बिन मांगे न दें सलाह-

पार्टनर की लाइफ में जब तक जरूरत न हो आप हस्तक्षेप नहीं करें। फिर चाहे वह उनका लेट नाइट पार्टी हो या उनका ड्रेसिंग सेंस। ऐसा इसलिए लड़को का लाइफस्टाल और उनकी दोस्ती लड़कियों की तुलना में काफी अलग होती है। हर बात पर उन्हें किसी का टोकना बिल्कुल रास नहीं आता है। यदि आप रोज उन्हें एक्टिव होने या फिर समय पर पाबंद होने के लिए कहते हैं तो अपनी इस आदत को आज ही बदल दें।

कभी न करें तुलना-

लड़कियां हर चीज में परफेक्शन ढूंढती हैं ऐसे में बेपरवाह लड़कों के लिए बार-बार टोका-टाकी परेशानी का सबब बन जाता है। लड़कों को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उनकी किसी से तुलना की जाए। उन्हें कभी भी किसी की तरह बनने के लिए न कहें।

कैसे बनाएं रिश्ते को मजबूत-

-जब कभी मौका मिले एक दूसरे की तारीफ करना न भूलें और एक दूसरे की छोटे मोटे कामों के मदद करते समय अपना प्यार एक दूसरे के प्रति जरूर जाहिर करें।

-समय-समय पर एक-दूसरे को सरप्राइज देने से रिश्ते में गर्माहट आती है। यह सरप्राइज कुछ भी हो सकता है जैसे किसी छुट्टी के दिन कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, किसी अच्छी फिल्म के टिकट बुक करवा सकते हैं।

-कई कपल्स एक-दूसरे से जरूरी बातों के अलावा कोई खास बातचीत नहीं करते हैं जबकि इस तरह से रिश्ता बोरिंग और बोझिल होता जाता है। रिश्तों में एक दूसरे पर भरोसा और प्यार बनाए रखने के लिए जब भी मौका मिले अपने पार्टनर से हंसी-मजाक करने से न चूकें। इसके लिए आप कुछ पुरानी यादों का सहारा ले सकते हैं।