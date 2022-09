लव मैरिज करने से पहले लड़के में जरूर नोटिस कर लें ये 5 बातें, वर्ना रिश्ते में पड़ सकती है दरार

Things To Consider Before Saying Yes To An Love Marriage: दो व्यक्ति जब प्यार में होते हैं तो उन्हें शुरूआत में एक दूसरे की हर अच्छी-बुरी आदत पसंद होती है। लेकिन जैसे ही रिश्ता शादी के बंधन में बंधता है तो उनके रिश्ते में ही नहीं उनके आपसी व्यवहार में भी काफी बदलाव आने लगता है। कई बार ये बदलाव कपल्स के जीवन को या तो नीरस बना देता है या फिर उसमें कड़वाहट भर देता है। ऐसा ज्यादातर एक दूसरे को लेकर उनकी अपेक्षाओं के पूरा न होने पर होता है। ऐसा ज्यादातर लव मैरिज करने वाले कपल्स के साथ देखा जाता है। घर को संभालने की जिम्मेदारी ज्यादातर लड़कियों के कंधो पर होती हैं। इसलिए अगर आप जल्द ही लव मैरिज करने का प्लान बना रही हैं तो सबसे पहले खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछें।

क्या आपका पार्टनर मैच्योर है-

लव मैरिज करने वाली हर लड़की को सबसे पहला सवाल खुद से यही पूछना चाहिए कि क्या उसका होने वाला पार्टनर इतना मैच्योर है कि वो शादी के बाद की सारी जिम्मेदारियां उठा सके, लाइफ के छोटे- बड़े फैसले समझदारी के साथ ले सके। ऐसा न होने पर इसका असर आपकी शादीशुदा जीवन पर पड़ सकता है।

कच्चे कान का तो नहीं-

जो लड़का शादी से पहले आपके लिए चांद-तारे तोड़कर लाने की बात करता हो, वो अचानक घर के काम में बीवी की मदद करने पर यह सोचकर संकोच महसूस करने लगे कि लोग क्या कहंगे। तो समझ जाएं लड़का कच्चे कान का है। अगर आप दोनों ही वर्किंग हैं तो इस बात पर पहले ही चर्चा कर लें। ताकि इसका असर आपके शादीशुदा जीवन पर न पड़े।

कितना है केयरिंग-

शादी के बाद कई कपल्स को यह लगने लगता है कि वो बंध गए हैं या अब किसी और के नियंत्रण में हैं। हालांकि शुरुआत में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में सभी लोगों को थोड़ी दिक़्कत आती है। दोस्त-रिश्तेदार भी हंसी-ठिठोली में ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इन सब चीजों से निपटने के लिए आपका शादी से पहले ही यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या आपका पार्टनर ऐसे समय में धैर्य से काम लेते हुए यह बात समझने की कोशिश करेगा कि जिसे लोग नियंत्रण कहते हैं वो किसी की परवाह है।

स्वाद में बदलाव-

नए घर में, नया खानपान, नए रहन-सहन के कारण हो सकता है, आप जाते ही ख़ुद को उस वातावरण में न ढाल पाएं। इसलिए कभी-कभी अपने अनुसार भोजन बनाकर भी सभी को खिलाएं। इससे वो भी आपके स्वाद और पसंद के बारे में जान सकेंगे। लेकिन शादी से पहले ही अपने पार्टनर को चेक कर लें कि क्या वो आपके टेस्ट के साथ भी एडजस्ट करने को तैयार है।

क्या आपके माता-पिता को भी करता है प्यार-

लड़कियों से अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि वो शादी के बाद लड़के के परिवार के साथ अच्छे से रहे, उन्हें अपना परिवार समझे। लेकिन शादी से पहले आप खुद से यह सवाल जरूर करें कि क्या ऐसी ही उम्मीद आप भी अपने पार्टनर से कर सकती हैं क्या। अक्सर ऐसा न होने पर रिश्ते लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं।

यह भी पढ़े - Long distance relationship: ये 5 संकेत बताते हैं कि अब कमज़ोर पड़ने लगा है आपका रिश्ता