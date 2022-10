ये 5 बातें करती हैं इशारा कि आपका एक्स चाहता हैं लाइफ में दोबारा एंट्री

Signs Your Ex Secretly Wants You Back: ब्रेकअप का दर्द हर किसी के लिए बदार्शत करना आसान बात नहीं है। इस दर्द से जो व्यक्ति गुजर रहा होता है उसके मन में उदासी, गुस्सा, स्ट्रेस और अकेलेपन की भावनाएं अक्सर घर करने लगती हैं। हालांकि, ब्रेकअप के बाद पार्टनर की याद आना स्वाभाविक है। लेकिन एक्स का लाइफ में दोबारा एंट्री करना आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर आप अपने एक्स पार्टनर में ये 5 बातें देखें तो सतर्क हो जाएं क्योंकि वह आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहता है।

ब्रेकअप के बाद भी संपर्क में है-

ब्रेकअप होने के बाद भी अगर आप अपने एक्स के संपर्क में हैं या दोनों एक-दूसरे को मैसेज या कॉल कर रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप दोनों अभी भी एक-दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अगर आपके एक्स ने आपसे सभी संपर्क काट दिए हैं, तो इसका यह मतलब है कि वह अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में अपने एक्स से कोई संपर्क ना करें, ना ही उनसे किसी तरह की बातचीत करें। ऐसा न करने पर आपके रिश्ते में चीजें पहले से ज्यादा बिगड़ सकती हैं।

आपके जैसे व्यक्ति को डेट करना-

ज्यादातर लोग ब्रेकअप के दर्द की भरपाई के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करने लगते हैं, जिसकी आदतें उनके एक्स से मिलती-जुलती होती हैं। जो इस बात का साफ संकेत है कि आपका एक्स आज भी आपको भुला नहीं पाया है और अभी भी मन ही मन आपको चाहता है।

बार बार आपने से मिलने की कोशिश करे-

अगर आपका एक्स बार-बार बहाने से आपसे मिलने की कोशिश करें या फिर आपके साथ बिताए अच्छे पल आपको याद दिलाने की कोशिश करे तो समझ जाएं कि वो आपकी लाइफ में वापसी चाहता है। ऐसे में जब आप अपनी पुरानी यादों से पीछा छुड़ाकर एक नए जीवन की शुरूआत करने में लगे हुए होते हैं आपका एक्स आपसे उम्मीद कर रहा होता है कि आप उनसे दोबारा रिश्ता कायम कर लें।

जब आपसे शेयर करें अपनी लाइफ के सीक्रेट्स-

अगर आपका एक्स आपके साथ अपनी लाइफ के सभी सीक्रेट्स शेयर करने के लिए कभी टेक्स्टिंग तो कभी कॉल का सहारा ले रहा है तो इसका मलतब ये है कि वो आपसे दोबारा रिश्ता बनाए रखना चाहता है।

आपकी लव लाइफ के बारे में पूछें सवाल-

अगर आपका एक्स आपकी डेटिंग लाइफ के बारे में आपसे सवाल कर रहा है तो समझ जाएं कि वो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या आप अभी भी उनके लिए फ्री हैं या लाइव में मूव ऑन कर चुकी हैं।