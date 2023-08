शादी के बाद लड़कियों के गुस्सैल और चिड़चिड़ा होने के पीछे जिम्मेदार होते हैं ये 5 कारण

ऐप पर पढ़ें

Reasons for girls getting angry and irritable after marriage: शादी के बाद महिला हो या पुरुष, दोनों के जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जीवन शादी के बाद काफी ज्यादा बदल जाता है। कोई भी लड़की जिस दिन से शादी करके ससुराल की दहलीज में कदम रखती हैं, उसी पल से उसके व्यक्तित्व में कई तरह के बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। शादी के बाद ससुराल में लड़की अपने नए परिवार के लिए खुद को बदलने की कोशिश करती है, घर के नए सदस्यों के अनुसार काम करती है, जो शादी से पहले नहीं किया वो सबकुछ करती है। लेकिन इन सब बातों से अलग क्या आप जानते हैं वो कौन से 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से लड़कियां शादी के बाद गुस्सैल और चिड़चिड़ी बनने पर मजबूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं।

घर और ससुराल के माहौल में फर्क-

शादी के बाद कई लड़कियों को यह महसूस होता है कि उनके मायके और ससुराल के रहन-सहन, सोने, जागने, खाने-पीने में काफी फर्क है। अपने घर में जहां लड़की बेबाकी से हर बात बोल लिया करती थी वहीं ससुराल में अब उसे वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा है। जिसकी वजह से कई बार उसके नेचर में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आने लगता है।

ससुराल में प्यार और सम्मान का ना मिलना-

अपना परिवार छोड़कर ससुराल आई लड़की को जब नए घर में मायके जैसा प्यार और सम्मान नहीं मिलता, तो वो खुद को बहुत बेबस महसूस करती है। ससुराल वालों के खराब व्यवहार और तानों की वजह से भी वो परेशान होकर गुस्से में रहना शुरू कर देती है।

जॉब छूटने का कारण-

अगर शादी के बाद लड़की को किसी वजह से अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है और अपने जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए अपने पति या उसके परिवार पर निर्भर रहना पड़ता है, तो अपनी इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के खत्म होने की वजह से भी उसमें गुस्सा, नाराजगी, चिड़चिड़ापन आ सकता है।

सपने पूरे न होने पर-

अगर लड़की शादी से पहले कोई अच्छा कोर्स या हायर एजुकेशन लेना चाहती थी लेकिन शादी होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाई तब भी वो अंदर ही अंदर कुढ़ने लग जाती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है।

पति का साथ ना मिलना-

एक लड़की शादी के बाद कोई भी काम करने के लिए सबसे ज्यादा अपने पति पर निर्भर रहती है। लेकिन शादी के बाद उसे अपने पति का ही सपोर्ट नहीं मिलता तो भी उसका स्वभाव गुस्से वाला हो जाता है।