पार्टनर को मजाक में भी न बोलें ये बातें, रिश्ते की डोर पड़ सकती है कमजोर

Things You Should Never Say to Your Spouse: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की नाजुक डोर से बंधा हुआ होता है। जिसमें एक दूसरे के लिए समर्पण और इज्जत का होना बेहद जरूरी है। हालांकि कई बार ये सभी गुण मौजूद होने के बावजूद भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाता है और कपल्स एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लेते हैं। दरअसल, कई बार रिश्ते के टूटने के पीछे प्यार की कमी नहीं बल्कि एक दूसरे को बोले गए कड़वे शब्द होते हैं जो कपल्स की बॉन्डिंग को कमजोर बनाकर उनके रिश्ते को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो कपल्स को मजाक में भी कभी एक दूसरे से नहीं बोलनी चाहिए।

पार्टनर से कभी न बोलें ये बातें-

तलाक की धमकी-

अक्सर कई बार लोग लड़ाई-झगड़े या मजाक करते समय अपने पार्टनर को तलाक देने की धमकी देने लगते हैं। ऐसा भूलकर भी दोबारा न करें। आपका ऐसा कहना बताता है कि आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते और अपने पार्टनर के साथ कमिटिड रिलेशनशिप में नहीं है। जिससे उन्हें आपकी तरफ से रिजेक्शन का फील आ सकता है और आप दोनों के बीच का प्यार कम हो सकता है।

मेरा बिना तुम्हारा क्या होगा-

कई ऐसे कपल्स देखे गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति अपने पार्टनर से ज्यादा समझदार होता है। ऐसे में बार-बार अपने पार्टनर को मजाक में ही सही यह अहसास करवाना कि उसकी गैरमौजूदगी में उसका क्या होगा या पार्टनर के सामने अपनी अहमियत को ज्यादा दिखाना आपके शादीशुदा जीवन में दरार पैदा कर सकता है। ध्यान रखें, शादीशुदा जीवन में दोनों की भागीदारी बराबरी की होती है। इसमें कोई ज्यादा या कम नहीं होता। ऐसी बातों को मजाक में भी अपने बीच न आने दें।

एक्स की तुलना पार्टनर से-

कई बार पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से लड़कियां अपने पार्टनर से अपने एक्स की बातें शेयर करने लगती हैं। यहां तक की कई बार अपने एक्स की तुलना भी अपने पार्टनर से करना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल न करें। आपका ऐसा करना आपके पार्टनर के दिल को ठेस पहुंचाकर आपके रिश्ते को कमजोर बना सकता है।

तुम तो हर बात पर दुखी हो जाते हो

व्यक्ति अपने दिल के जख्म उसी को दिखाता है जिससे वो बहुत प्यार या विश्वास करता है। ऐसे में जब कभी आपका पार्टनर आपसे अपनी कोई परेशानी शेयर करें तो उसे इग्नोर करने की जगह उसकी बात आराम से सुनें। ऐसा करते समय उसे उलाहना न दें।

लुक्स पर कमेंट-

दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। ऐसे में कभी भी अपने पार्टनर को उसके लुक्स पर कमेंट न करें। आपका ऐसा करना आपके पार्टनर के मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है और उसके मन में आपके प्रति नफरत पनप सकती है।