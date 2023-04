रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए पार्टनर को कभी न बताएं ये 4 बातें

ऐप पर पढ़ें

Things not to share with Partner: रिलेशनशिप को स्ट्रॉग और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने पार्टनर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। दो लोगों के बीच एक बेहतर और ओपन कम्युनिकेशन होने से आपसी समझ अच्छी होने के साथ रिश्ते पर भी भरोसा बना रहता है। रिलेशनशिप को लेकर कही जाने वाली इन सब बातों के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति को अपने पार्टनर के साथ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। इन बातों को पार्टनर के साथ शेयर करने से आपके रिश्ते की डोर कमजोर पड़कर टूट सकती है। आइए जानते हैं ऐसी ही बातों के बारे में।

EX के लिए आपकी फीलिंग्स-

अपने पास्ट अफेयर को भूलाकर जीवन में आगे बढ़ना आसान नहीं होता है। हो सकता है ऐसा करते समय आप उसे कई बार मिस भी करती हो। लेकिन अपने अपने पार्टनर से ये बात शेयर करने की गलती न करें। इससे आपके पार्टनर के मन में ईर्ष्या, असुरक्षा और दर्द की भावना ही पैदा हो सकती है।

पार्टनर की फैमिली के लिए आपकी ईमानदार सोच-

अगर आपके पार्टनर का परिवार आपके रिश्ते को खराब कर रहा है तो उसे अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें। लेकिन अगर ये सिर्फ आपकी उनके प्रति नापसंदगी मात्र है, तो आपको इसे अपने तक ही रखना चाहिए। इस बात को समझने की कोशिश करें कि हर कोई आपके परिवार की कार्बन कॉपी नहीं हो सकता।

किसी और के प्रति आकर्षण-

किसी के प्रति आकर्षण महसूस करना स्वाभाविक हो सकता है। बावजूद इसके व्यक्ति को अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए अपनी हद का पता होना जरूरी होता है। दूसरे व्यक्ति के साथ उतना ही मेलजोल बढ़ाएं जिससे आपके पार्टनर को एतराज न हो। अपने पार्टनर के साथ इस बात को सेयर न करें वरना अगली बार वह आपको किसी से मिलवाने से भी डरेंगे।

रिलेशनशिप का ले रहे हैं टेस्ट-

यदि आप अपने रिश्ते को लेकर श्योर नहीं हैं या किसी बात को लेकर संदेह कर रही हैं और इसके लिए अपने पार्टनर का टेस्ट लेना चाहती हैं तो पार्टनर को तुरंत यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप इस रिश्ते में उनका टेस्ट ले रही हैं। ऐसा करने पर हो सकता है वह किसी तरह की इंसिक्योरिटी से घिर जाएं और आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएं या फिर आपका दिल जीतने की कोशिश में फेक एक्ट करें।