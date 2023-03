अगर चाहती हैं आपका ब्वॉयफ्रेंड करें आपको मिस तो ये 5 काम करना न भूलें

ऐप पर पढ़ें

Things to do if you want partner to miss you: पुरुष बाहर से जितने कठोर और सख्त नजर आते हैं, वास्तव में भीतर से उतने ही नर्म दिल होते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। जी हां, जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है तो वो अपने पार्टनर से उम्मीद रखता है कि उसका पार्टनर भी उसे उतना ही प्यार और मिस करे जितना की वो खुद उसे करता है। अगर आपकी भी अपने पार्टनर से ऐसी ही उम्मीद है तो इन 5 टिप्स को फॉलो करना न भूलें।

ब्वॉयफ्रेंड को दें स्पेस-

लंबे समय तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से हो सकता है आपके रिश्ते में बोरियत आने लगी हो। ऐसे में इस बोरियत को दूर करने के लिए कभी-कभी एक दूसरे को खुद के साथ बिताने के लिए थोड़ा समय दें। हो सकता है एक दूसरे के लिए आपकी गैरमौजूदगी आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका देने के साथ एक दूसरे को मिस करना भी सीखा दे।

हर समय न रहे उपलब्ध-

हमेशा अपने पार्टनर के एक इशारे पर कहीं भी दौड़े चले न जाएं। अगर आप चाहती हैं कि आपका पार्टनर आपको मिस करें तो कभी-कभी उसके फोन कॉल न लें। उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है ऐसा करते समय आपको भी थोड़ा दुख हो लेकिन चाहती हैं कि पार्टनर आपको मिस करे तो ये काम करने के लिए दिल पर पत्थर रख लें।

हंसमुख बने रहे-

जीवन के प्रति खुशनुमा रवैया रखने वाले और स्वभाव से हंसमुख व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति रहना पसंद करेगा। यदि आपके भीतर भी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का हुनर है तो यकीन मानिए आपका पार्टनर खुद आपके साथ वक्त बिताने के बहाने ढूंढेगा।

खुद पर दें ध्यान-

हर समय पार्टनर के बारे में सोचने की जगह थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। फिर चाहे वो आपका जिम का शौक हो या अपने करियर को आगे बढ़ाने का सपना। याद रखें, जब आप खुश रहेंगे तो उसकी चमक आपके चेहरे पर भी दिखाई देगी। जो यकीनन आपके पार्टनर को आपकी तरफ आकर्षक करके आपके साथ समय बिताने पर मजबूर कर देगी।

बनी रहने दें उत्सुकता-

अगर आप चाहती हैं कि आपका पार्टनर भी आपको उतना ही प्यार और मिस करे, जितना आप खुद उसे करती हैं तो हमेशा अपनी बातों को बोरिंग होने से पहले ही खत्म कर दें। उसे हमेशा आपके बारे में और ज्यादा जानने की जिज्ञासा रहनी चाहिए। यही उत्सुकता उसे आपको मिस करवाएगी।