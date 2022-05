पार्टनर करने लगे इग्नौर तो इन टिप्स को अपनाकर बचाएं अपना रिश्ता

Expert Tips To Try When Your Partner Ignoring You: दो लोगों के बीच प्यार का रिश्ता आपसी समझ और भरोसे पर टिका हुआ होता है। दोनों में से कोई भी चीज कम होने पर इस नाजुक रिश्ते की डोर कमजोर पड़ने लगती है। अगर आपको भी आजकल महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर आपको जानबुझकर नजरअंदाज कर रहा है तो अपने रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए अपनाएं ये असरदार टिप्स।



पार्टनर के पीछे न पड़ें-

कई बार पार्टनर के साथ झगड़ा होने पर सबसे पहले आपसी बातचीत होना बंद हो जाती है। अगर आपका पार्टनर भी आपसे बात नहीं कर रहा तो आप भी उनके पीछे ज्यादा नहीं पड़े। ऐसे में खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखने की कोशिश करें। जैसे ही आपका पार्टनर आपको खुद में व्यस्त देखेगा तो वह आपके पास आने की कोशिश जरूर करेगा।

पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें -

अपने पार्टनर की अच्छी बातों की सराहना करें। उन्हें बताएं कि वह किस प्रकार दूसरों से अलग हैं। अपने पार्टनर को यह भी बताएं कि उन्हें आप दोनों के इस रिश्ते में क्या सबसे ज्यादा पसंद है। साथ ही उनका आपको नजरअंदाज करना आपको कैसे परेशान करता है। जब उन्हें एक समझदार और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिलेगा तो हो सकता है वह अपने आप में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें।

दोनों के बीच के अंतर को समझें-

हर व्यक्ति एक-दूसरे से थोड़ा अलग होता है, इसलिए उनका व्यवहार भी आपसे अलग हो सकता है। हो सकता है, आपके पार्टनर का व्यक्तित्व कम बातचीत करने वाला हो और आप उन्हें गलत समझ रहे हों कि वह आपको नजर अंदाज कर रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। आपको आप दोनों में जो अंतर हैं, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।

उन्हें थोड़ा स्पेस दें

हो सकता है आप अपने पार्टनर की जिंदगी में कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप कर रहे हों और उन्हें यह पसंद न हो। हो सकता है उन्हें थोड़ी देर अकेला रहने की जरूरत महसूस हो रही हो। इस स्थिति में अपने पार्टनर को थोड़े समय के लिए स्पेस दें।

इच्छाएं ज्यादा होना

कई बार हम अपने पार्टनर से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा बैठते हैं और जब वह पूरी नहीं हो पाती तो हम निराश हो जाते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की भी कोई इच्छा हो जिसे आप पूरा न कर पा रहे हों और वह ऐसा उसी चीज की निराशा में आपसे कम बात कर रहे हों ताकि आप भी उन्हें थोड़ा समझ सकें।