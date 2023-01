पति हो या ब्वॉयफ्रेंड, मर्द अक्सर अपने पार्टनर से बोलते हैं ये 5 झूठ

ऐप पर पढ़ें

Men often lies these 5 things to their partner: रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसकी नींव प्यार और विश्वास पर ही टिकी होती है। किसी भी रिलेशनशिप में झूठ के कदम रखते ही उसका अस्तित्व खत्म होने लगता है। झूठ किसी मुश्किल परिस्थिति से निकलने का एक सरल तरीका हो सकता है, लेकिन अपने रिश्ते को लंबा चलाने के लिए पार्टनर के साथ झूठ बोलने से बचना चाहिए। हालांकि कई बार लोग पार्टनर को खुश करने के लिए या पार्टनर को हर्ट होने से बचाने के लिए भी झूठ बोल देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 झूठ के बारे में जो पुरुष अपनी महिला पार्टनर से अक्सर बोलते हैं।

हार्वर्ड जर्नल ऑफ पर्सनालिटी और सोशल साइकोलॉजी में पब्लिश एक रिसर्च पेपर के अनुसार बताया गया है कि कुछ लोग रिश्तों में झूठ बोलने के साथ-साथ सच छुपाना और चाल चलना भी सीख जाते हैं। जरूरी नहीं कि ये किसी निगेटिव चीज के लिए ही हो। इसे झूठ कई बार रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, लड़ाई से बचने के लिए, सीधे सवालों से बचने के लिए भी बोले जाते हैं, हालांकि इनके बारे में पार्टनर को पता चलने से रिश्तों में बदलाव हो सकता है।

'मैं उसे नहीं देख रहा था'-

अक्सर पुरुष अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बाहर होते हैं, सामने से किसी दूसरी महिला के गुजरने पर वह उसे देखते हैं। लेकिन जब पार्टनर इस बात को नोटिस करते हुए पुरुष को टोंकती है तो वह झूठ बोल जाते हैं कि वह उस महिला को नहीं देख रहे थे या उनका ध्यान कहीं और था।

काम का बहाना-

अगर पुरुष कोई बात भूल जाते हैं तो वो पार्टनर का मूड खराब न हो इसके लिए काम का बहाना बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में 'मैं बहुत बिजी हो गया था, अरे इतना काम था कि टाइम ही नहीं मिला' जैसे काम के बहाने उनके लिए बहुत ही आसान काम है।

'तुम बहुत सुंदर दिख रही हो'-

कई बार लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उनकी झूठी तारीफ करते हैं। पुरुष अक्सर महिला के लुक, हेयर स्टाइल और उनके आउटफिट की तारीफ करते रहते हैं। ताकि इनकी पार्टनर खुश रहे।

रिलेशनशिप को लेकर झूठ -

कई बार लड़के अपने रिलेशनशिप को लेकर भी झूठ बोलते हैं। उदाहरण के लिए, 'तुम्हारे अलावा कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखी'। एक्स को लेकर बोला गया झूठ भी रिलेशनशिप में बहुत कॉमन होता है।

पैसों से जुड़ा झूठ-

कई पार्टनर अपने फाइनेंस को लेकर पार्टनर के साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं रहते हैं। ऐसे में अपनी मासिक बचत से लेकर सैलरी तक उनके पार्टनर के लिए राज ही बना रहता है।