नए दोस्त बनाने में आपको भी होती है परेशानी ? ये टिप्स कर देंगे हर मुश्किल आसान

Tips to overcome the hesitation of making new friends: एक अच्छा दोस्त न सिर्फ आपके उदास चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाता है बल्कि आपको जीवन में आगे बढ़ने का हौंसला भी देता है। दोस्तों के इतने फायदे होने के बावजूद अक्सर कई बार लोगों की खुद से यह शिकायत रहती है कि उनसे अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं। ये लोग इंट्रोवर्ट होने की वजह से चाहते हुए भी नए लोगों से बातचीत करने और नए दोस्त बनाने में संकोच महसूस करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो ये रिलेशनशिप टिप्स आपके नए दोस्त बनाने की झिझक को खत्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

कंफर्टेबल होना जरूरी-

नए लोगों से बातचीत करने और उन्हें दोस्त बनाने के लिए आपको सबसे पहले खुद कंफर्टेबल होना जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले उन लोगों के साथ ज्यादा समय बताएं जिनके साथ आप कंफर्टेबल और सहज महसूस करते हैं। अपनी झिझक को दूर करने के लिए धीरे-धीरे लोगों से बातचीत करने और आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें।

हमेशा हंसते और खुश रहिए-

ऐसे इंसान को कोई भी अपना दोस्त नहीं बनाना चाहेगा, जो हर समय दुखी रहता हो या फिर जब कभी आप उसके पास बैठें या उससे बातें करें तो वो हर समय आपके सामने दुखी होने वाली ही बातें करें। ऐसे में अगर आप भी अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं, तो हर समय खुश रहे और हंसते रहे। याद रखें, जो इंसान हर समय खुश रहता है और आपको भी खुश रखता है, ऐसे इंसान के साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता है।

कॉमन इंटरेस्ट -

किसी भी व्यक्ति से दोस्ती करना तब आसान हो जाता है, जब आपके और उसके इंटरेस्ट कॉमन हो। दोस्त बनाने और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा भाग लें। ऐसा करने से आपकी लोगों के साथ बात करने की झिझक कम होगी।

खुलकर करें बात-

दोस्त उन्हीं लोगों के बनते हैं जो दूसरों के साथ खुलकर बातें करने के अलावा उनके ही रंग में पूरी तरह से रंग जाते हैं। ऐसे में अगर आप खुलकर बात करने का हुनर सीख जाते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्द आपना दोस्त बना सकते हैं।

लोगों की करें मदद -

अगर आप अच्छे मित्र बनाना चाहते हैं, तो दूसरों की मदद करना शुरू कर दें क्योंकि जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उस इंसान को सभी पसंद करते हैं।