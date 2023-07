पार्टनर से हैं बेशुमार प्यार तो भी न करें ये काम, पछताना पड़ेगा

ऐप पर पढ़ें

Never Tolerate These Things In Relationship: प्यार में लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्टनर की पसंद के कपड़े पहनने से लेकर खाने-पीने तक की चीजों को फॉलो करने लगते हैं।पार्टनर की छोटी सी भी नारजगी दूसरे व्यक्ति की नींद उड़ाने के लिए काफी होती है। ऐसा ही बेशुमार प्यार अगर आप भी अपने पार्टनर से करते हैं तो भी अपने रिश्ते को लंबा चलाने के लिए भूलकर भी पार्टनर के ये काम न करें। आइए जानते हैं इनके बारे में-

कंट्रोल करना-

अगर आपका पार्टनर आपके कपड़े पहनने के ढ़ंग से लेकर खाने पीने तक की चीजों से जुड़े फैसले खुद करता है, दूसरे शब्दों में कहें कि आपकी लाइफ को खुद कंट्रोल करना चाहता है तो उसके इस बर्ताव को कभी न अपनाएं। पार्टनर का आपकी लाइफ को कंट्रोल करना रिलेशनशिप के शुरुआती दिनों में किसी भी लड़की को अच्छा लग सकता है लेकिन भविष्य में यही वजह आप दोनों के बीच झगड़े की वजह बन सकती है।

शोषण-

आप अपने पार्टनर से भले ही कितना भी प्यार क्यों न करती हों लेकिन उनकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक शोषण को रिश्ते की शुरूआत से ही बिल्कुल भी सहन न करें। आपका ऐसा करना उनकी हिम्मत को और बढ़ा सकता है। जो भविष्य में आपके लिए दुखों का कारण बन सकता है।

पजेसिव-

अगर आपका पार्टनर आपको आपके दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने से मना करता है तो उसके इस रवैए को न अपनाएं। हो सकता है शुरू में आपको ये उसका पजेसिव नेचर लगे लेकिन बाद में आपके लिए ऐसे रिश्ते में रहना घुटन भरा हो सकता है।

मजाक को न लें हल्के में-

अक्सर लोग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को बदलना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हुए वो कई बार मजाक में पार्टनर की बॉडी शेमिंग तक भी देते हैं, जिसे लड़की कई बार हंसी में टाल देती है या फिर खुद को उसके लिए बदलना शुरू कर देती है। लेकिन पार्टनर के लिए भी खुद को कभी न बदलें, ऐसा करने से आप हमेशा उनके लिए बदलने के लिए मजबूर हो जाएगी।