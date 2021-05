शादी से पहले हर लड़की के दिमाग में आते हैं ये 5 सवाल, क्या आप जानते हैं?

What Girls Think a day Before Her Wedding: जीवन के अहम फैसलों में से एक फैसला शादी भी है, जिसे लेकर लड़का हो या लड़की बचपन से ढेरों सपने संजोए रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा होता है, हर लड़की के मन को कुछ सवाल परेशान करने लगते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या हैं ये सवाल।

शादी कहीं जल्दी तो नहीं-

ज्यादातर लड़कियां शादी से पहले यह सवाल खुद से जरूर पूछती हैं, 'कहीं मैं अभी शादी करके जल्दबाजी तो नहीं कर रही','क्या मुझे अभी अपने होने वाले पार्टनर को समझने के लिए और समय लेना चाहिए था?'।

पति को लेकर डर-

लड़की शादी से पहले अपने पति के स्वभाव को लेकर भी बेहद कशमकश में रहती हैं। उन्हें हर समय यह डर सताता रहता है कि जिस व्यक्ति से वो शादी करने जा रही हैं क्या वो उन्हें समझ पाएगा, क्या वो जैसा अभी बाहर से नजर आ रहा है वैसा ही सुलझा हुआ वो भीतर से भी होगा।

आजादी खोने का डर-

कई लड़कियों के मन में शादी से पहले यह डर बना रहता है कि कहीं शादी के बाद उनकी आजादी खत्म न हो जाए। वो यही सोचकर परेशान होती रहती हैं कि शादी से पहले वो जिस तरह खुलकर अपने फैसले ले पाती थीं क्या शादी के बाद भी ले पाएंगी या नहीं, क्या उन्हें अपने पति और ससुराल से सपोर्ट मिलेगा या नहीं।

पहली बार रसोई का डर-

शादी से पहले हर लड़की के मन को यह सवाल भी जरूर परेशान करता है कि जब ससुराल में वो पहली बार रसोई में कुछ बनाएगी तो क्या वो उसके नए परिवार को अच्छा लगेगा या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो यही चाहती है कि उसका पहला इंप्रेशन घर पर अच्छा पड़े।

परिवार के साथ तालमेल बनाए रखने का डर-

शादी से पहले लड़कियों के मन को सबसे ज्यादा यह बात भी परेशान करती है कि क्या वो शादी के बाद अपने परिवार की ही तरह अपने ससुराल में भी तालमेल बना पाएंगी या नहीं। क्या उसके ससुराल वाले उसे उसके परिवार की ही तरह प्यार से रखेंगे या फिर उसे उनके साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे।