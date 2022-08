क्या चलते हुये आपको भी एड़ियों में होने लगता है दर्द? जानिए इसके कारण

एड़ी का दर्द (heel pain) पैर की एक आम स्थिति है। यह आमतौर पर चलते समय एड़ी का उपयोग करते समय तीव्र दर्द के रूप में महसूस किया जाता है। एड़ी का दर्द आमतौर पर धीरे-धीरे बढ़ता है और समय के साथ खराब होता जाता है। जब भी चलते समय आप अपनी एड़ी पर भार डालती हैं, तो ये बहुत तेजी के साथ होता है और लगातार बढ़ता जाता है। इस दर्द को नजरंदाज करने से बेहतर है, इसके कारणों (Heel pain causes) को जानना। ताकि आप इसका समय रहते समाधान (How to avoid heel pain) किया जा सके।

ज्यादातर मामलों में, केवल एक एड़ी प्रभावित होती है, हालांकि अनुमान बताते हैं कि लगभग एक तिहाई लोगों को दोनों एड़ियों में दर्द होता है। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - क्या चलते हुये आपको भी एड़ियों में होने लगता है दर्द? जानिए इसके कारण

