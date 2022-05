Puberty Education : हर पेरेंट को अपने बढ़ते बच्चों को बतानी चाहिए प्यूबर्टी से जुड़ीं ये बातें

इस उम्र में प्रजनन अंग (Reproduction Organs) विकसित होने शुरू हो जाते हैं। इसे यौवन यानी प्यूबर्टी (Puberty) कहा जाता है। यह चरण लड़कियों में 10-14 साल और लड़कों में 12-16 साल के बीच होता है।

इस खबर को सुनें