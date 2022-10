मौसम के बदलाव के संकेत जहां सबसे पहले नजर आते हैं, वह है आपकी त्वचा। जबकि अगर ध्यान दें, बालों में भी मौसम बदलते (Weather changes) ही बदलाव नजर आने लगता है। कुछ लोग जहां इस मौसम में ग्रीसी बालों (Greasy hair) का अनुभव करते हैं, वहीं ज्यादातर इस दाैरान हेयर फॉल (Hair Fall) बढ़ जाने की समस्या से परेशान होने लगते हैं। फिर शुरू होती है हेयर केयर के लिए अलग-अलग उपायों को अपनाने की दौड़। जबकि हर उपाय हर एक पर काम नहीं कर पाता। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बालों की समस्याओं को पहचान कर खास अपने लिए आयुर्वेदिक तेल (Ayurvedic hair oil) आजमाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे घर पर (how to make homemade ayurvedic hair oil) ही तैयार कर सकती है। हम बता रहे हैं कैसे। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Hair Fall : बदलते मौसम में आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा ये आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल, जानिए कैसे बनाना है



