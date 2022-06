Yoga Day : क्या एंग्जाइटी को योग से कंट्रोल किया जा सकता है? जवाब है हां 

हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर मेंटल हेल्थ एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभरी है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खान-पान और काम के कारण अत्यधिक तनाव कुछ ऐसे कारक हैं, जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी दोनों बढ़ा रहे हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइजी दूर करने में साइकोटिक ड्रग्स प्रभावी तो हैं, लेकिन यह पूरी तरह से ठीक नहीं करती हैं। दवाओं के लंबे समय तक सेवन से या तो व्यक्ति दवाओं पर निर्भर हो जाता है या फिर कुछ और बीमारियां घर कर लेती हैं। पर अगर आप इन्हें दवाओं की बजाए योग से ठीक करना चाहती हैं, तो आपकी मदद करने के लिए हम यहां हैं। हेल्थ शाॅट्स पर आप जानेंगी कि योग के माध्यम से एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल (How to control anxiety with yoga ) किया जा सकता है।

अपनी एंग्जाइटी को योग से कंट्रोल करना चाहती हैं, तो जिंदल नेचरक्योर इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. के शनमुगम बता रहे हैं इस बारे में सब कुछ।



