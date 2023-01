वीकेंड पर दिल्ली के पंजाबी बाग में बने इस पार्क का करें रुख, कबाड़ से बने हैं यहां स्मारक

ऐप पर पढ़ें

Things You Must Know About Bharat Darshan Park of Delhi: दिल्ली में रहने वाले लोग अपने घूमने की लिस्ट में एक नए और खूबसूरत पार्क को शामिल कर सकते हैं। एक दिन की छुट्टी के दौरान आप इस जगह को देखने जा सकते हैं। इस जगह का नाम है भारत दर्शन पार्क। ये दिल्ली के पंजाबी बाग में बना है। यहां आपको कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टैंपल, गुरुद्वारा, लाल किला समेत कई स्मारक देखने को मिलेंगे। पार्क में बने गए भारतीय स्मारकों की रेप्लिका को यहां कबाड़ से तैयार किया गया है। रिपोर्ट की मानें तो इस पार्क के निर्माण में करीब 350 टन स्क्रैप सामग्री का इस्‍तेमाल किया गया है। जानिए यहां पहुंचने का तरीका और इस जगह से जुड़े कुछ सवाल-

कैसे पहुंचे यहां?

अगर आप दिल्ली मेट्रो से भारत दर्शन पार्क एसडीएमसी पहुंचना चाहते हैं तो पंजाबी बाग पश्चिम मेट्रो स्टेशन भारत दर्शन पार्क का सबसे पास मेट्रो स्टेशन है। आप गेट नंबर 2 से बाहर निकल सकते हैं और मेट्रो स्टेशन से भारत दर्शन पार्क तक पहुंचने के लिए स्थानीय ई-रिक्शा या ऑटो ले सकते हैं। साथ ही आप पार्क पहुंचने के लिए कम से कम 10-15 मिनट पैदल चलकर दूरी तय कर सकते हैं। यहां कैब या ऑटो से भी पहुंचा जा सकता है।

पार्क से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब

1) दिल्ली के किस इलाके में है भारत दर्शन पार्क?

पंजाबी बाग

2) क्या है पार्क के खुलने और बंद होने का समय?

ये पार्क सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है।

3) किस दिन बंद होता है पार्क?

ये पार्क सोमवार को बंद रहता है। इस दिन के अलावा आप हफ्ते के बाकी दिन यहां घूमने जा सकते हैं।

