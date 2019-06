लहसुन छीलने के इस तरीके की लोग कर रहे हैं सराहना, देखें वायरल VIDEO

सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो देखे होंगे लेकिन बात की जाए लहसुन छीलने की तो अभी तक ऐसा कोई वीडियो आपने नहीं देखा होगा जो एक कली के पूरे छिल्के को एक ही झटके में निकाल दे। छिल्के को हटाने का यह बहुत ही अचूक तरीका है जिसे देखकर लोग हैरान हैं। जहां एक- एक कली के छिल्के उतारे जाते हैं वहीं एक चाकू की सहायता से छिल्के उतारे जा रहे हैं।

आपने कई बार लहसुन छीलने की तरह- तरह के तरीके देखें होंगे कभी एक जार को कवर करके जोर से शेक करना लेकिन इस अनोखे वीडियो ने रसोई का काम आसान कर दिया है।

लहसुन को छीलने का यह तरीका बेहद ही आसान है लेकिन हैरत की बात है ये कर पाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लहसुन की कली के छिल्के को बारी- बारी से चाकू से इस प्रकार निकाला जा रहा है कि एक बार में छिल्का लहसुन से अलग हो गया।

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

