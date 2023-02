ऐप पर पढ़ें

Things You Should Do When Your Child Ignores You: कोरोना काल के बाद ज्यादातर माता-पिता की यह शिकायत है कि उनके बच्चे जिद्दी होने के साथ उनकी कोई भी बात आसानी से नहीं सुन रहे हैं। जिसकी वजह से पैरेंट्स का परेशान होना लाजमी है। अगर आपका बच्चा भी आपकी कोई बात आसानी से नहीं सुनता या उसे मानने में अनाकानी करता है तो उसे समझाने के लिए अपनाएं पैरेंट‍िंग के ये आसान फ्रैंडली तरीके। इन तरीकों को अपनाने से बच्चे न सिर्फ आपकी हर बात एक बार में सुनने लगेंगे बल्‍क‍ि उनके व्‍यवहार में आपके प्रत‍ि पहले से ज्‍यादा सम्‍मान और प्‍यार भी झलकेगा।

फ्रैंडली पैरेंट‍िंग के आसान तरीके-

दोस्‍ती-

अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है तो हो सकता है आपका व्यवहार उसके प्रति बहुत ज्यादा सख्त हो। ऐसे में जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने बच्‍चे से दोस्‍ती करें। फ्रैंडली पैरेंट‍िंग के जरि‍ए आप बच्‍चे से अपनी हर बात आसानी से मनवा सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के अच्छे दोस्त बनेंगे तो वो न सिर्फ आपकी हर बात सुनेगा बल्कि आपके साथ अपनी बातों को शेयर भी कर पाएगा।

तारीफ करें-

कई माता-प‍िता अपने बच्‍चे के साथ जरूरत से ज्‍यादा सख्‍ती अपनाते हैं। लेकिन ऐसा करने से बच्चे आज्ञाकारी होने की जगह आपसे और दूर हो जाते हैं। बच्‍चे के प्रत‍ि नरमी बरतें और उसके किसी अच्छे काम पर तारीफ भी जरूर करें। बच्‍चे केवल आपका प्रोत्‍साहन चाहते हैं। आपको खुश देखकर वे ज्‍यादा से ज्‍यादा अच्‍छे काम करने की कोश‍िश करेंगे।

बच्‍चों के सुझाव भी हैं जरूरी-

बच्‍चे का सेल्‍फ कॉन्‍फ‍िडेंस बढ़ाने के लिए उनसे घर से जुड़े छोटे-मोटे मामलों में सुझाव भी जरूर लें। ज्‍यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि जिन बच्‍चों के सुझाव माता-प‍िता अक्‍सर मानते हैं, वे आगे चलकर आज्ञाकारी बनते हैं।

बच्‍चे को दें स्‍पेस-

कई माता-प‍िता बच्‍चों को छोटा समझकर उनकी लाइफ को अपने अनुसार कंट्रोल करने की कोश‍िश करते हैं। लेकिन पैरेंट्स का बच्चों को डील करने का ये तरीका सही नहीं है। बच्‍चों को थोड़ा स्‍पेस दें। उन्हें हर बात पर न टोकें। अपनी हर बात बच्चों पर नहीं थोपें । बच्‍चे को समझाएं और उसके फैसले का सम्‍मान करें।