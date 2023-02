बच्चों को इस तरह सिखाएं पैसों की कद्र करना, लालच से रहेंगे कोसों दूर

ऐप पर पढ़ें

Parenting Tips To Teach Value Of Money: बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए माता-पिता को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जिसमें बच्चों को पैसों की जुड़ी समझ देना भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति बने तो उसे छोटी उम्र से ही पैसों की कद्र करना सिखाएं। इसके लिए आप ये कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं।

बच्चों को सिखाएं मनी मैनेजमेंट-

बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए उन्हें कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं है बल्कि आप उनसे घर के ही कुछ काम करवा सकते हैं। जिसके बदले आप चाहे तो उन्हें कुछ पैसे भी उपहार में दे सकते हैं। इससे बच्‍चे को समझ आएगा कि पैसा किस तरह मेहनत कर के कमाया जाता है और उसकी लाइफ में क्या अहमियत होती है।

पॉकेट मनी-

बच्चों को पैसे संभालने का गुण सिखाने के लिए उन्हें उनके खर्चों के लिए एक सीमित पॉकेट मनी देना शुरू करें। ऐसा करने से उन्हें पैसों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अहसास होगा और वो सोच-समझकर खर्च करना सीखते हैं। हालांकि बच्चों को पॉकेट मनी देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे ना दें।

गुल्लक-

बच्चों को उपहार में महंगी चीजें देने से अच्छा है कि आप उन्हें गुल्लक रखना सिखाएं। गुल्लक की मदद से बच्चे धीरे-धीरे अपने शौक खुद पूरे करना सीख जाते हैं। इसके अलावा वो बाजार के जंक फूड में पैसे खराब करने की जगह उन्हें जमा करना भी सीखते हैं।

ग्रॉसरी शॉपिंग-

जब भी आप बाजार ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाएं तो अपने साथ बच्चे को भी ले जाएं। बाजार से सामान खरीदते समय बच्चे को पैसे खर्च करने के लिए कहें। ऐसा करने से आप यह समझ पाएंगे कि आपके बच्चे को पैसे की कितनी समझ है और आपको उसे और कितना समझाने की जरूरत है।

घर की जिम्मेदारी दें-

बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए उन्हें बचपन से ही घर की छोटी-छोटी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दें। ऐसे में शॉपिंग करने से लेकर राशन और सब्जियों की खरीददारी में बच्चों की हेल्प मांगें। आपके ऐसा करने से आपके बच्चे को महंगाई को ध्यान में रखकर जरूरी चीजों का चयन करने की सीख मिलेगी।