बच्चे को लग गई है टीवी की लत, तो ऐसे रखें आंख और कान सुरक्षित

How to protect kids eyes from screen time: ज्यादातर बच्चों का रिजल्ट आ चुका है और स्कूल खुलने से पहले मिली छुट्टियों का बच्चे घर बैठकर मजा ले रहे हैं। उनकी इस छुट्टियों में मोबाइल और टीवी उनके सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। अगर आपके घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, आपको भी लगता है कि आपके बच्चे को मोबाइल या टीवी की लत लग गई है तो तुरंत ये टिप्स अपनाकर उससे उनकी आंखों और कान को होने वाले नुकसान से बचाएं।

बच्चे के टीवी-मोबाइल देखते समय रखें इन बातों का ध्यान-

पलके झपकाने की आदत-

द न्‍यू इंग्‍लैंड जनरल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक स्‍टडी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के स्‍क्रीन देखते समय उसकी पलके झपकाने की स्पीड आधी हो जाती है। जिसकी वजह से उसे आंखों में ड्राइनेस की समस्या होने लगती है। ऐसे में ड्राई आइज की समस्या से बचने के लिए बच्चों को पलकें झपकाने की आदत डालें।

बड़ी स्‍क्रीन का करें चुनाव-

बच्‍चा फिल्‍म या कार्टून देख रहा है तो उसे मोबाइल की जगह टीवी पर देखने के लिए कहें। ज्‍यादा देर तक छोटी स्‍क्रीन को देखते रहने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है। जबकि स्‍क्रीन पर फोटो जितनी बड़ी दिखेगी, आंखों पर उतना ही कम प्रेशर पड़ेगा।

रोशनी का रखें ख्याल-

पैरेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि जब आपका बच्चा स्‍क्रीन देख रहा हो तो उस कमरे में अच्‍छी रोशनी होनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि रोशनी कभी भी स्‍क्रीन के पीछे से नहीं बल्कि खिड़की से आनी चाहिए। स्‍क्रीन के पीछे से लाइट आने पर बच्‍चे की आंखों पर दबाव पड़ता है।

कानों को भी रखें सुरक्षित-

अगर आपका बच्चा 3 साल से कम उम्र का है तो उसे हेडफोन यूज करने के लिए न दें। लेकिन आपके मना करने के बावजूद अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो डिवाइस लेवल से 50 पर्सेंट तक आवाज कम रखें।