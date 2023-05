क्या आपका बच्चा भी महसूस करता है 'Loneliness'? सिंगल चाइल्ड की परवरिश करते समय ध्यान रखें ये बातें

ऐप पर पढ़ें

Tips for Raising an Only Child: पिछले कुछ सालों में वर्किंग पेरेंट्स के बीच सिंगल चाइल्ड का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादातर लोगों के लिए बढ़ती महंगाई में परिवार का खर्च सिर्फ एक व्यक्ति की कमाई से चला पाना मुश्किल होता है। ऐसे में पति-पत्नी, दोनों को ही काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में ज्यादातर वर्किंग पेरेंटस का यह मानना होता है कि वे सिर्फ एक ही बच्चे की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सिंगल चाइल्ड अकेला होने की वजह से कई तरह की मानसिक स्थितियों से होकर गुजरता है। आइए जानते हैं आखिर सिंगल चाइल्ड होने के क्या है नुकसान और कैसे बच्चे को अकेलापन महसूस करने से बचाएं।

बच्चा कब महसूस करने लगता है अकेलापन-

हर उम्र का व्यक्ति अपनी उम्र के लोगों के साथ ही अपने दुख-सुख, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है। बात अगर बच्चों की करें तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं। उनके पास अपनी उम्र के बच्चों के साथ शेयर करने के लिए ढ़ेर सारी बातें होती हैं। लेकिन सिंगल चाइल्ड होने की वजह से उन्हें जब उनकी उम्र का कोई बच्चा भावनाएं शेयर करने के लिए नहीं मिलता वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं।

सिंगल चाइल्ड के नुकसान-

लाड़-प्यार से बिगड़ते हैं बच्चे-

सिंगल चाइल्ड के पेरेंट्स बच्चे को बेहतर महसूस करवाने के लिए उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़-प्यार करते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। लेकिन ऐसा करने से बच्चा बिगड़ सकता है और अपनी हर जिद्द मनवाने के लिए पेरेंट्स पर प्रेशर बनाता है। बच्चे का ये व्यवहार आगे भविष्य में उसके लिए बुरा हो सकता है।

डिप्रेशन-

अकेले बच्चे से पेरेंट्स की उम्मींदे भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। पेरेंट्स जो अपनी उम्र में नहीं कर पाए, वो उसे अपने बच्चे से पूरा करने की उम्मीद रखने लगते हैं। जिसकी वजह से बच्चा खुद पर अतिरिक्त दवाब महसूस करने लगता है और डिप्रेशन में जा सकता है।

आत्मविश्वास की कमी-

अकेले बच्चे को घर पर अकेला रहने की वजह से ज्यादा लोगों से घुलने-मिलने या बातचीत करने की आदत नहीं होती। ऐसे बच्चे दूसरे लोगों से बातचीत करने में संकोच महसूस करते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है।

ऐसे करें अकेले बच्चे की परवरिश-

सामाजिक दायरा बढाएं-

अकेला बच्चे का सामाजिक दायरा, मेल-जोल बढ़ाने की कोशिश करें। बच्चे को नए-नए दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे समझाए कि उसे सोशल सर्कल में किस तरह से बात करनी है।

आत्मनिर्भर बनाएं-

अकेले बच्चे के पेरेंट्स अपने बच्चे का ज्यादातर काम खुद ही कर देते हैं, जिससे बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बन पाता है। बड़ा होने पर भी वह अपने हर काम को करने के लिए पेरेंटस पर ही निर्भर रहता है। ऐसे में बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि उसे हर स्थिति से निपटने के लिए मेंटली तैयार किया जाए। उसे अपना हर काम खुद करने की आदत डालें।

बच्चों को शेयरिंग का महत्व समझाएं-

एक से ज्यादा बच्चे होने पर भाई-बहन आपसी रिश्ते की कीमत समझते हैं, उन्हें शेयरिंग का महत्व पता होता है। लेकिन अकेला बच्चा यह सब बातें नहीं समझ पाता। ऐसे में माता-पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चे को रिश्तों का महत्व समझाएं।