गलत शब्दों का इस्तेमाल करना सीख रहा है बच्चा, आदत सुधारने में मदद करेंगे ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips to prevent child from saying bad words: उम्र बढ़ने के साथ बच्चों के व्यवहार में कई तरह के बदलाव आते हैं। इस उम्र में वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं से कई तरह की नई चीजें सीखते हैं। जिसका सीधा असर उसके हाव-भाव, उठने-बैठने के तरीके में साफ नजर आने लगता है। ऐसा ही बदलाव का सबसे ज्यादा असर कई बार बच्चे की भाषा पर भी पड़ता है। अगर पेरेंट्स होने के नाते आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आजकल गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगा है तो उसे डांटने या पीटने की जगह इन टिप्स को अपनाकर सुधारने की कोशिश करें।

ओवररिएक्ट न करें-

कई बार बच्चे के गलत शब्द बोलने पर माता-पिता उसे तुरंत डांटने या ओवररिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके बच्चे को उस शब्द का मतलब तक नहीं पता हो, उसने वो शब्द किसी और के मुंह से सुना हो। ऐसे में बच्चे की भाषा सुधारने से पहले यह जानने की कोशिश करें कि उसने वह शब्द कहां से सुना था। ऐसा करते हुए बच्चे को समझाएं कि इस शब्द का प्रयोग उसके लिए कैसे उचित नहीं है और वो उसकी छवि को किस तरह दूसरे लोगों के सामने खराब कर सकता है।

जड़ का पता लगाएं-

कई बार बच्चों के अपशब्द बोलने के पीछे उनके दोस्त और संगत जिम्मेदार होती है। ऐसे में सबसे पहले इस बात का पता लगाएं कि आपके बच्चों की संगति कैसी हैं। अगर बच्चे के दोस्तों में कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो बच्चे को उससे दूर रहने के लिए कहें।

बच्चे को डांटें नहीं समझाएं-

कई बार पेरेंट्स बच्चे के गलत व्यवहार करने पर उसे डांटना शुरू हो जाते हैं। उनके ऐसा करने से बच्चा न केवल जिद्दी बनता है बल्कि उसका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। ऐसे में बच्चे को डांटने की जगह उसे प्यार से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करें।

गलत शब्द पर ना दें प्रतिक्रिया-

बच्चे की हर गलत बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरत नहीं है। ऐसा करके आप अनजाने में ही उसे प्रेरित कर देते हैं। अगर आपके बच्चे ने गलती से कोई गलत शब्द बोल भी दिया है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसा करने से बच्चा उस गलत शब्द को भूल जाता है।

घर के माहौल पर दें ध्यान-

बच्चे का पहला स्कूल उसका घर होता है। लेकिन कई बार अनजाने में पेरेंट्स बच्चे के सामने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जो उन्हें नहीं करने चाहिए। जिसकी वजह से बच्चा भी उन शब्दों को दोहराना शुरू कर देता है। ऐसे में कोशिश करें कि बच्चे के सामने सोच-समझकर ही बोलें। बच्चे से बात करते समय हमेशा अच्छे शब्द जैसे प्लीज, थैंक्यू का यूज करें। आपके ऐसा करने से बच्चा भी इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी भाषा में करने लगेगा।

बच्चे का ध्यान कहीं और लगाएं-

कई बार आस-पास के माहौल या संगत की वजह से भी बच्चा गलत शब्द बोलना सीख जाता है। ऐसे में अगर आपके बार-बार मना करने के बावजूद भी बच्चा गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका ध्यान वहां से हटाने के लिए उसे उसकी पसंद की कोई हॉबी क्लास ज्वाइन करवा दें। ऐसा करने से बच्चा गलत शब्द बोलना भूल जाएगा।