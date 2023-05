घर से बाहर निकलते ही बच्चा करने लगे जिद्द तो हैंडल करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Strategies for Dealing with Child's Tantrums in Public: बच्चे घर की रौनक होते हैं। इनकी बातें और शरारतें परिवार के हर सदस्य का मन लगाए रखती हैं। लेकिन समस्या तब होने लगती है, जब यही बच्चे घर से निकलते ही दूसरे के घर या बाजार में अपनी जिद पूरी करवाने के लिए फैल जाते हैं। इसके लिए वो कभी जिद में फर्श पर लेटे जाते हैं तो कभी किसी चीज को पाने के लिए पब्लिक में जोर-जोर से रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके मन में भी यही सवाल उठता है कि अपने नखरेबाज बच्चे को पब्लिक में कैसे संभाले, तो ये आसान से कुछ टिप्स आप आजमा सकते हैं।

पेशेंस बनाए रखें-

बच्चों को डील करते समय सबसे पहली चीज यह ध्यान रखें कि आपने उन्हें संभालते समय अपना धेर्य बनाए रखना है। ऐसी स्थिति में हमेशा बच्चे के साथ सॉफ्ट बने रहें। प्यार के साथ अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करें।

बच्चे के टैंट्रम को समझने की कोशिश करें-

बच्चे की जिद्द के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करें। हो सकता है बच्चे ने कोई ऐसा खिलौना खरीदने के लिए कहा हो, जिसे आपने बिना देखे या जल्दबाजी में मना कर दिया हो, या बच्चे को वॉशरूम जाना हो। इस स्थिति से निपटने की कोशिश करते समय आपको इन सब बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

बच्चे को करें मोटिवेट-

बच्चे के ट्रेनट्रम का कारण जानने के बाद उन्हें डील करने के लिए सबसे पहले उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू करें। उनकी जिद्द पूरी करने की जगह उन्हें कोई और डील दें। उदाहरण के लिए अगर बच्चे ने कोई महंगा खिलौना मांगा है, जिसे आप जानते हैं कि वो निश्चित रूप से थोड़ी देर में ही तोड़ देगा तो उससे कहें कि इस खिलौने की जगह आज आप उसे पार्क में ले जाएंगे।

फेवरेट फूड बैग में रखें-

बच्चे को बाजार ले जाते समय उसका पसंदीदा स्नैक हमेशा अपने बैग में रखें। अगर वो भूखे थे, तब भी उनका ट्रेनट्रम हाई हो जाता है। बच्चे का पेट भरा रहेगा तो उनका मूड भी अच्छा होगा और वो अच्छा महसूस करेंगे।