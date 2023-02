बच्चों के लिए फीडिंग स्पून खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान, सेहत पर नहीं पड़ेगा बुरा असर

ऐप पर पढ़ें

Tips To Buy Best Baby Feeding Spoon For Kids: बात जब शिशु की देखभाल की होती है तो माता-पिता अपने बच्चे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर चाहे आप उसके लिए खिलौने पसंद करने वाले हों या खान-पान से जुड़ी चीजें। शिशु की देखभाल के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। खासकर तब जब बच्चा स्तनपान के अलावा अन्य खाने-पीने की चीजों का सेवन करना शुरू कर चुका होता है। ऐसी ही चीजों की लिस्ट में एक नाम बेबी फीडिंग स्पून (Baby feeding spoon) का भी शामिल होता है। ऐसे में ज्यादातर माता-पिता के मन में यह सवाल आता है कि बच्चों के लिए फीडिंग स्पून कैसा खरीदना चाहिए। उसे खरीदते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप भी अपने बच्चे की सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए एक अच्छा फीडिंग स्पून खरीदना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान।

बच्चे के लिए फीडिंग स्पून खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान-

केमिकल फ्री-

हमेशा केमिकल फ्री बेबी फीडिंग स्पून ही खरीदें। केमिकल वाले बेबी फीडिंग स्पून बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

सॉफ्टनेस-

बेबी स्पून खरीदते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि वो सॉफ्ट होने चाहिए। स्पून सॉफ्ट बच्चों के कोमल मसूड़ों का ध्यान रखते हैं।

साइज-

बेबी फीडिंग स्पून छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े फीडिंग स्पून से बच्चों को दूध पिलाना या खिलाना कठिन हो सकता है।

ग्रिप-

चम्मच की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा बेबी फीडिंग स्पून का हैंडल हमेशा बड़ा लें। जिससे शिशु को दूध पिलाने में या खाद्य पदार्थ खिलाने में परेशानी न हो।

डिजाइन-

बेबी फीडिंग स्पून के डिजाइन और कलर को ध्यान में रखें। रंगीन चम्मच बच्चों को ज्यादा पसंद आते हैं।

सलाह-

बच्चे के लिए कभी भी लो क्वॉलिटी के बेबी फीडिंग स्पून ना खरीदें। लो क्वॉलिटी के बेबी फीडिंग स्पून को बनाने में इस्तेमाल किए गए केमिकल खाने-पीने की चीजों के साथ रिएक्ट करके बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच सकते हैं।