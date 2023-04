पेरेंट्स बच्चों के कमरे में भूलकर भी न रखें ये चीजें, पछताना पड़ेगा

ऐप पर पढ़ें

Parents Should Not Keep These Things In Kids Bedroom: माता-पिता अक्सर अपने बच्चों का कमरा सजाते समय उनकी सेफ्टी और कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके कई बार पेरेंट्स बच्चों के रूम को सजाते हुए अनजाने में ही उनके कमरे में कई ऐसी चीजें रख देते हैं, जिससे उनके बच्चों को चोट पहुंच सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं बच्चों का रूम तैयार करते समय पेरेंट्स को किन चीजों को दूर रखना चाहिए।

तेज नुकीली चीजें-

बच्चों के कमरे में कभी भी कैंची, चाकू जैसी चीजें रखने की गलती न करें। बच्चे इन चीजों से खुद को चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं।

दवाएं-

बच्चों के कमरे में कबी भी मेडिसिन रखने की गलती न करें। बच्चे खेलते समय अपने मुंह में कोई भी दवा डाल सकते हैं। जिससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है। दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

हैंगिंग डेकोरेशन-

अक्सर माता-पिता बच्चों के रूम को खूबसूरत बनाने के लिए लटकने वाली कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी डेकोरेशन आउटम्स का इस्तेमाल बच्चों के कमरे में करने से बचें। इन चीजों का बच्चों के ऊपर गिरने का खतरा ज्यादा रहता है।

कांच की बनी चीजें-

बच्चों की पहुंच से हमेशा कांच का सामान, चीनी मिट्टी के शो पीस या टेबल फोटो फ्रेम दूर रखें। बच्चे अपने कमरे में खेलते समय इन चीजों से टक्कर चोट खा सकते हैं।