Reasons Not to Hit Your Child: क्या आप भी बच्चे के गलती पर उसे मारने पीटने लगते हैं? बच्चे को गलती का अहसास करवाने के लिए उसे सजा के तौर पर चिल्लाते या पीटते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हां में हैं तो अगली बार ऐसा करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। आपके ऐसा करने से आपके बच्चे में सुधार की जगह ये 5 नेगेटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं। जी हां, आपके ऐसा करने से आपके बच्चे के मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य पर बुरा असर पड़ता है और वो अपनी गलती को समझने की जगह अपनी सोच में नकारात्‍मकता लाने लगता है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्यों बच्चों को सुधारने के लिए माता-पिता को उन्हें हर समय मारना नहीं चाहिए।

इस वजह से बच्चे को हर समय मारना या चिल्लाना नहीं चाहिए-

सजा का डर खत्म-

अगर आप हर समय बच्चे को गलत करने से रोकने के लिए पिटाई का सहारा लेंगे तो उसके दिल से मार का डर खत्म हो जाएगा। जी हां, जो लोग बच्चों को मारते हैं या उन पर हर समय चिल्लाते रहते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि मार-मार कर वे अपने बच्चे के मन से सजा का डर खत्म कर रहे हैं।

अच्छे-बुरे का अंतर महसूस न होना-

अक्सर पैरेंट्स मानते हैं कि बच्चे को सही-गलत का फर्क मारकर या डांटकर ही समझाय जा सकता है। लेकिन ऐसी सोच गलत है। आपके ऐसा करने से हो सकता है वो आपके सामने खुद को सही दिखाने के लिए झूठ बोलना या बातें छिपाना शुरू कर दें।

परेशानी की जड़ तक जाएं-

बच्चे को मारने की जगह उसके ऐसा व्यवहार करने के पीछे की वजह जानने की कोशिश करें। यह समझने की कोशिश करें कि आखिर आपका बच्चा आपकी कोई बात क्‍यों नहीं सुन रहा है। ऐसा करते समय बच्चे को मारने या फिर उस पर चिल्लाने की जगह परेशानी का हल निकालने की कोशिश करें।

आक्रामक हो जाते हैं बच्‍चे-

बचपन में सीखी बातें बड़े होने तक याद रहतीं हैं। बच्चों पर हुए एक शोध के अनुसार बच्‍चों को मारना-पीटना उन्‍हें अधिक आक्रामक बना सकता है। इसके अलावा ऐसा करने से वे दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं।

कोमल मन पर पड़ता है बुरा असर-

पैरेंट्स अक्‍सर इस बात से अनजान रहते हैं कि बच्‍चों पर हर समय चिल्लाने या उन्हें पीटने से वो भी अपमान महसूस करते हैं। इस बात का उनके कोमल मन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। जिसकी वजह से वो ज्यादातर समय अशांत या डरा हुआ रह सकता है।