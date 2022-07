न्यू बॉर्न बेबी को नहलाते हुए हर मां को रखना चाहिए इन जरूरी बातों का ध्यान

How to Give Your Newborn Baby a Bath: हर महिला के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत अहसास उसका मां बनना होता है। पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेते हुए वो उसके लिए ढेरों सपने संजोने लगती हैं। बच्चे की छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने में उसका पूरा दिन निकल जाता है। नवजात शिशु बहुत छोटा होता है। उसकी त्वचा भी बहुत नाजुक होती है। शायद यही वजह है कि जब कोई महिला पहली बार मां बनती है तो उसे सबसे ज्यादा परेशानी अपने शिशु को नहलाने में ही होती है। बच्चे को नहलाते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवजात बच्चे की मां को उसे नहलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

नवजात शिशु को नहलाने से पहले ध्यान रखें ये बातें-

-पानी हमेशा हल्का गर्म इस्तेमाल करें। इसके लिए आप अपने हाथ या कोहनी से पानी को चेक करें और अच्छे से पानी को मिला लें ताकि पानी का सही तापमान पता चल सके।

-शिशु को बहुत ही आराम से बाथ टब में डालें और सिर और कंधे को हाथ का सहारा देकर पकड़ें।

-कभी भी सिर पर सीधा पानी ना डालें बल्कि अपने दूसरे हाथ से हल्के से ऊपर से पानी डालें।

-मुंह या कान को अंदर से धोने की जरूरत नहीं है। कान को पीछे की तरफ से धोएं जहां मुंह से निकला हुआ दूध जाता है।

-नवजात शिशु को रोज नहलाने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्पंज बाथ भी करा सकती हैं।

-नहलाने से पहले उसके शरीर की पूरी मालिश करें। ताकि उसका शरीर मजबूत हो और नहलाते समय उसे ठंड ना लगे।

-नहलाते समय नाभि का ध्यान रखें। जब तक गर्भनाल पूरी तरह से सूखा ना हो, तब तक बच्चे को केवल गुनगुने पानी से ही साफ करें।

-शिशु को फीड कराने के एकदम बाद या जब वो भूखा हो या जब उसे नींद आ रही हो, तब ना नहलाएं।