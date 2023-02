बच्चे को हॉस्टल भेजने से पहले जरूर सिखाएं ये बातें, नहीं करना पड़ेगा दिक्कत का सामना

ऐप पर पढ़ें

Tips to prepare your child for hostel life: कई पैरेंट्स बच्चों के लिए समय न निकाल पाने की वजह से या फिर उन्हें समय से आत्मनिर्भर बनाने की अपनी कोशिश की वजह से बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं। लेकिन खुद से दूर बच्चे को हॉस्टल में रखना पैरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए ही आसान बात नहीं है। ऐसे में अगर आपने भी किसी खास वजह से अपने बच्चे को हॉस्टल भेजने का मन बना लिया है तो ऐसा करने से पहले अपने बच्चे को जरूर सिखाएं ये 5 बातें ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो।

अनुशासन-

हॉस्टल में आपके बच्चे को अपने ज्यादातर काम खुद करने पड़ सकते हैं। ऐसे में बच्चे को हॉस्टल भेजने से पहले थोड़ा डिसिप्लिन जरूर सिखाएं। उसे सुबह बिस्तर छोड़ते ही बेड शीट ठीक करना, अपने कपड़ों, किताबों और स्टेशनरी के सामानों को सही जगह पर रखना सिखाएं। बच्चे में ये आदत होने की वजह से वो अपना सामान खोकर नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चे को उसका एक फिक्स शेड्यूल और रूटीन फॉलो करने की आदत डालें।

टाइम मैनेज करना सिखाएं-

हॉस्टल भेजने से पहले बच्चों को टाइम मैनेज करना भी सिखाएं। यदि बच्चे को टाइम मैनेज करना आता होगा तो वह अपनी हॉस्टल लाइफ को आसानी से एन्जॉय कर पाएंगे। उन्हें सुबह उठने में, पढ़ाई करने में भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आत्मनिर्भर-

बच्चे से जुड़ा हर छोटा-बड़ा फैसला खुद न लें। उसे अपने जीवन के कुछ फैसले खुद भी करने की आजादी देकर देखें, ताकि उसे बोर्डिंग स्कूल में दिक्कत न हो। अगर आप ही बच्चे का हर निर्णय लेंगे, तो इससे उसे बाद में हर जगह पर आपकी जरूरत पड़ सकती है। ध्यान रखें, आप बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चे के साथ हर समय मौजूद नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें अपने फैसले लेने की आदत डालें। इससे उसमें कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, साथ ही वह जिम्मेदारियां लेने के लिए भी तैयार होगा।

पैसों का सही इस्तेमाल-

आज के समय में हर बच्चे को मनी हैंडलिंग करना सिखाना चाहिए, लेकिन अगर आप बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं, तो उसके लिए बाकी बच्चों की तुलना में मनी हैंडलिंग जल्दी सीखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए आप अपने बच्चे को पैसों की वैल्यू करना सिखाएं, ताकि वह फिजूल खर्च करने से बच सके।

दोस्त बनाना सिखाएं-

अगर आप बच्चे को हॉस्टल भेज रहे हैं, तो उसे नए रिश्ते बनाना जरूर सिखाएं। अगर आपका बच्चा अकेले रहना पसंद करता है, तो उसे नए दोस्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आपका बच्चा हर समय सहमा हुआ अकेला रहता है, तो उसे बोर्डिंग स्कूल में दिक्कत हो सकती है। वह अकेलापन महसूस कर सकता है।

टच में रहें-

बच्चे को हॉस्टल भेजने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गए हैं। बच्चे को हॉस्टल भेजने के बाद भी हमेशा उसके टच में बने रहे। ताकि उसे किसी भी तरह का कोई अकेलापन महसूस न हो सके। इसके लिए आप चाहें कितने भी बिजी हों, फिर भी अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकालें। रोजाना बच्चे से 2-3 बार बात जरूर करें।