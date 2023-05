पढ़ाई में नहीं लगता बच्चों का मन तो पेरेंट्स अपनाएं ये 5 उपाय

ऐप पर पढ़ें

How to Make Your Child Interested in Studying: आपने अक्सर कई पेरेंट्स को यह शिकायत करते हुए सुना होगा कि उनके बच्चे पढ़ाई का नाम सुनते ही दूर भागने लगते हैं। ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों के भविष्य की चिंता होना लाजमी है। अगर आपको भी अपने बच्चे से यही शिकायत रहती है तो अपनाएं पेरेंटिंग से जुड़े ये 5 गोल्डन रूल्स।

बच्चों का मन पढ़ाई मे लगाने के उपाय-

- अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करे तो बचपन से ही उसे शिष्टाचार और डिसिप्लिन के साथ रहना सिखाएं। आपके ऐसा करने से बच्चे को समय की क्रद रहेगी और वो समय से पहले अपना सिलेबस याद करके रखेगा।

-अपने परिवार का माहौल तनावमुक्त और शांतिपूर्ण बनाए रखें। व्यक्तिगत नोक-झोंक, आपसी लड़ाई व मारपीट बच्चों के सामने बिल्कुल ना करें। जिस घर का माहौल अच्छा बना रहता है, वहां बच्चों का मन शांत रहने के साथ टेंशन फ्री भी रहता है। ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं।

-यदि बच्चा होमवर्क या पढ़ाई करने से पहले अपनी जिद्द पूरी करवाना चाहता हो तो अवश्य ही उसकी बात को पूरी करने की कोशिश करें। ताकि उसके बाद वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सके।

-अगर आपका बच्चा पढ़ाई में बाकी बच्चों की तुलना में सबसे आगे रहता है तो उसकी प्रशंसा करना न भूलें। ऐसा करने से बच्चे का मन में पढ़ाई के प्रति उत्साह बना रहता है और वो पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी लेता है।

-यदि आपका बच्चा किसी खास विषय में कमजोर है तो उसके स्कूल जाकर पेरेन्ट्स टीचर मीटिंग में उस विषय के टीचर से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करें।